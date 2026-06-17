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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Kyoya Saito

イングランド、ケイン2発にベリンガム決勝弾で白星発進！クロアチアはGK好守連発も打ち合い落とす

イングランド 対 クロアチア
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【欧州・海外サッカー ニュース】イングランド代表とクロアチア代表の一戦は点の取り合いに。

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ワールドカップグループL第1節でイングランド代表とクロアチア代表が対戦した。

イングランドはハリー・ケインやジュード・ベリンガム、デクラン・ライスらが先発。クロアチアもルカ・モドリッチやイヴァン・ペリシッチらベテランが先発した。

12分にノニ・マドゥエケがエリア内で倒されイングランドがPKを獲得。ケインのPKはGKリヴァコヴィッチに止められるも、ライン上を離れていたため蹴り直しに。2度目のキックをケインはしっかりと沈めた。

それでも、36分にマルティン・バトゥリナが目の覚めるような右足でのシュートを叩き込みクロアチアが同点に。42分にはコーナーキックからケインが頭で叩き、イングランド代表が再びリードする。だが、前半終了間際に裏へ抜け出したペリシッチが頭で落とすと、ペタル・ムサが確実に決め、2-2で前半を終えた。

後半開始早々にイングランドが勝ち越し。ケインのダイレクトのパスに2列目から飛び出したベリンガム。右からゴールへ迫り、最後はファーポストに当てて決め、3点目を挙げた。

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直後にもデクラン・ライスのミドルシュートやニコ・オライリーのヘディングシュートなどがゴールを脅かすが、リヴァコヴィッチが連続セーブでしのいだ。57分にもケインが左足でのシュートを放ちGKに弾かれ、右足ボレーで再び狙うもリヴァコヴィッチが弾き出した。

72分にイングランドはブカヨ・サカ、マーカス・ラッシュフォード、モーガン・ロジャーズを投入。すると85分にイングランドがダメ押し。右サイドを崩し、サカが逆サイドのラッシュフォードへ。DFを冷静にかわすと、右足で流し込んだ。

終わってみれば4-2でイングランドが勝利。優勝候補の一角が攻撃力の高さを見せつけている。

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