日本代表主将・遠藤航が無念の離脱、そして代表引退「どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います」

日本代表は主将のMF遠藤航がケガのため離脱し、FW町野修斗が追加招集されることを発表した。

遠藤は2月に手術を受け、所属するリヴァプールでは復帰できないまま代表へ合流。5月31日のアイスランド戦に先発したが、前半のみで交代となっていた。現地での練習を続けていたが、状況は芳しくなかったようで離脱することが決定。代わって町野修斗が追加招集され、新主将は板倉滉となることも明らかになっている。

また、無念の離脱となった遠藤は「SNSで発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。 怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と記し、代表引退を明らかにした。

「もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り『W杯優勝』という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います。 今のチームは本当に素晴らしいチームです。 どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います」

「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。 なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます。 将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。 それを信じてみんなで応援しましょう。 そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を1つにしてみんなで北中米W杯挑んでいきましょう！！ みんな、やるだけ」