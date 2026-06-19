【6/21】エクアドルvsキュラソーの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループEではエクアドルとキュラソーが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループE第2節となるエクアドルvsキュラソーの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

エクアドルvsキュラソー｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 E Kansas City Stadium

エクアドルvsキュラソー｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

エクアドルはワールドカップ初戦のコートジボワール戦で終盤に痛恨の失点を喫し、0-1で敗れた。決勝トーナメント進出の現実的な可能性を残すためには、格下のキュラソーに大勝する必要がある。南米のこの国はグループリーグ最終戦でドイツと対戦するが、その試合で結果を出す必要に迫られることは避けたいだろう。なぜなら、ドイツやコートジボワールを追い抜くことができなくても、キュラソーに大勝すれば、3位チームの中で上位に入る可能性が高まるからだ。エクアドルは、守備的なチームであるキュラソーとの対戦では戦術を変える必要がある。エクアドルの堅固な守備陣は南米予選での最大の強みであり、今夏に活躍が期待されていた理由の一つでもあるが、キュラソー相手には数ゴールが必要だとエクアドルは認識しており、攻撃的なアプローチを考えているはずだ。

キュラソーは初戦でドイツに1-7と大敗。力の差を見せつけられ、グループ突破は厳しいとの見方は強まった。これまでも直近4試合のうち3試合で4失点以上を喫しており、オーストラリア戦では5失点、スコットランド戦では4失点している。エクアドルの攻撃陣がそれほど脅威ではないとしても、厳しい戦いを強いられることは間違いないだろう。逆にエクアドルが前がかりになったところをひっくり返して、攻撃に転じたい。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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