【2025年最新】DMMプレミアム限定の独占コンテンツは？ オリジナルドラマ・舞台・アニメが合計100作品以上

合同会社DMM.comは、アニメ、映画、ドラマ、バラエティなど多様なジャンルの作品が見られる動画配信サービス「DMM TV(ディーエムエムティービー)ではDMMプレミアム限定の独占コンテンツを配信している。

本記事では、DMMプレミアム限定の独占コンテンツについて紹介する。

DMMプレミアムとは？｜アニメや2.5次元作品に特化した高コスパの定額エンタメプラン

DMMプレミアムは、合同会社DMM.comが提供する月額550円(税込)からの有料会員サービス。DMM TVで配信されているアニメ、ドラマ、映画、バラエティ、2.5次元舞台・ミュージカル、特撮など約19万本以上の映像作品のうち、見放題対象作品を追加料金なしで楽しめる。

特にアニメには注力しており、見放題の新作アニメ作品数は2年連続No.1(2023年・2024年)を達成。2025年夏も70作品以上の新作アニメを配信中。また、年間約100作品・3000話(予定のショートドラマシリーズ「DMMショート」も視聴可能で、小室哲哉プロデュース作品（2025年10月配信予定）や『ドンケツ -裏街道ショート-』(2025年12月予定)など、オリジナルコンテンツも充実している。

2.5次元舞台では『刀剣乱舞』シリーズなどの人気公演、特撮ジャンルでは『仮面ライダー』『ウルトラマン』『ゴジラ』など380作品以上をラインナップ。さらに18歳以上であれば、8000本以上のグラビア動画やFANZA TVのアダルトコンテンツも追加料金なしで視聴できる。

スマホ、PC、タブレット、Fire TV Stick、Chromecast、PlayStation 4/5、Android TVなど多様なデバイスに対応。オフライン再生や最大4台までの同時視聴機能も備え、家族利用にも最適。ただし、同一プロフィールで同じ作品を複数端末から同時視聴することはできない。

初回登録者は14日間の無料トライアルを体験でき、トライアル期間中に解約すれば料金は発生しない。なお、無料体験にはクレジットカードやキャリア決済が必要で、DMMポイントでは適用されないため注意が必要。

月額料金は通常550円(税込)だが、App StoreやGoogle Playからアプリ内課金で登録した場合は650円(税込)となるため、公式サイトからの登録が推奨される。

DMMプレミアム限定の独占コンテンツは？

DMMプレミアムに加入することで、DMM TV内の独占オリジナル作品をはじめとする多彩なジャンルのコンテンツが見放題に。月額550円(税込)ながら、DMM TVでしか視聴できない独占作品を含むプレミアムな映像体験が待っている。

注目は、2025年6月から本格始動した縦型ショートドラマ企画「DMMショート」。年間約100作品・3,000話を予定しており、うちオリジナルは約40作品。今後は小室哲哉プロデュースによる音楽ドラマや『ドンケツ -裏街道ショート-』『外道の歌 -Re:venge Short-』といったスピンオフ展開も控える。

ドラマジャンルでは、『幸せカナコの殺し屋生活』『外道の歌』『ケンシロウによろしく』など実写化作品が勢ぞろい。バラエティでは『Everytime芸人』『にじさんじ遊び王決定戦』『ホロなゾンビ！』といったDMMオリジナル企画が光る。さらに、朝倉未来プロデュースの恋愛リアリティショー『LOVE RING』も話題性十分。

2.5次元作品のラインナップも圧巻。『刀剣乱舞』舞台＆ミュージカルシリーズを全14作独占配信するほか、『TRUMPシリーズ』『あんスタ』『ヒプステ』『HUNTER×HUNTER』など人気IPが続々登場。

アニメファン向けにも『LUPIN ZERO』や『ギャグマンガ日和GO』『終末トレインどこへいく？』など独占・先行作品が多数。加えて18歳以上の会員なら、FANZA TVやグラビア動画(計10,000本超)も追加料金なしで楽しめる。

さらにDMMブックス90％OFFクーポンやDMM英会話・映画館の割引など、DMMグループ横断の特典も充実。

独占コンテンツ一覧(ジャンル別)

DMM.com

【ドラマ】 幸せカナコの殺し屋生活

外道の歌

ドンケツ

ケンシロウによろしく

静かなるドン2

サラリーマン金太郎

ただの恋愛なんかできっこない

サユリ

インシデンツ シーズン1

インシデンツ シーズン2

天使のはかりごと

デスゲームで待ってる

自称声優

違国日記

他人は地獄だ 【恋愛リアリティ・バラエティ】 朝倉未来Presents 超バトル型 恋愛サバイバル LOVE RING

バチェラー・アメリカ 空飛ぶイケメン・大手航空会社・パイロット編

バチェラー・アメリカ イケメンチェリー・元プロアメフト選手コルトン編

バチェラー・アメリカ 愛を知らない28歳のセレブ・不動産ブローカーマット編

バチェラー・アメリカ 傷心のキス名人・プロレスラーアリン編 【バラエティ】 Everytime芸人

潜入！ウラ社会見学

WATA BET 〜それ、オレのだからね？〜

EX-POKER 〜Amuと学ぶExploitの世界〜

にじさんじ人気VTuber大集結！遊び王決定戦 Season1

にじさんじ人気VTuber大集結！遊び王決定戦 Season2

鬼のドッキリで涙

赤見かるびのいただきま～す！

ウチコマ

ラブケ原 合コン大会合戦 ～2023冬の陣～

お目ちゃん集合！スペシャルトーク＆ライブイベント

グラぱらっ！

スルースキルが高い私だから付き合えるが、今日も彼はぶっ飛んでいる

お願い寝かして北園くん！

続・お願い寝かして北園くん！

スペアイ

DMM TV × ホロライブ 新感覚ドキュメントバラエティ ホロなりパラダイス

モヤモヤさまぁ～ず2 めんそ～れ！沖縄＆石垣島2024

モヤモヤさまぁ～ず2 なんだかんだでハワイだよね2024 【2.5次元舞台・ミュージカル】 舞台「刀剣乱舞」綺伝 いくさ世の徒花

舞台「刀剣乱舞」禺伝 矛盾源氏物語

舞台「刀剣乱舞」无伝 夕紅の士 -大坂夏の陣-

舞台「刀剣乱舞」天伝 蒼空の兵 -大坂冬の陣-

舞台「刀剣乱舞」虚伝 燃ゆる本能寺（初演）

舞台「刀剣乱舞」慈伝 日日の葉よ散るらむ

舞台「刀剣乱舞」悲伝 結いの目の不如帰

舞台「刀剣乱舞」維伝 諸国志士の道

舞台「刀剣乱舞」山姥切国広 単独行 -日本刀史-

舞台「刀剣乱舞」外伝 此の夜らの小田原

舞台「刀剣乱舞」心伝 つけたり奇譚の走馬灯

舞台「刀剣乱舞」七周年感謝祭 -夢語刀宴会-

劇場版 舞台「刀剣乱舞」虚伝 燃ゆる本能寺

劇場版 舞台「刀剣乱舞」慈伝 日日の葉よ散るらむ

劇場版 舞台「刀剣乱舞」悲伝 結いの目の不如帰

劇場版 舞台「刀剣乱舞」义伝 暁の独眼竜

劇場版 舞台「刀剣乱舞」ジョ伝 三つら星刀語り

劇場版 舞台「刀剣乱舞」无伝 夕紅の士 -大坂夏の陣-

舞台「鬼滅の刃」其ノ肆 遊郭潜入

ROCK MUSICAL BLEACH ～Arrancar the Beginning～

ミュージカル「マリーゴールド」（TRUMPシリーズ）

ミュージカル「ヴェラキッカ」（TRUMPシリーズ）

ミラクル☆ステージ『サンリオ男子』～One More Time～ 【TRUMPシリーズ・朗読劇】 Dステ12th「TRUMP」REVERSE（TRUMPシリーズ）

Dステ12th「TRUMP」TRUTH（TRUMPシリーズ）

Patch stage vol.6「SPECTER」（TRUMPシリーズ）

Patch × TRUMP series 10th ANNIVERSARY「SPECTER」

『COCOON』月の翳り（TRUMPシリーズ）

『COCOON』星ひとつ（TRUMPシリーズ）

ピースピット2017年冬公演『グランギニョル』（TRUMPシリーズ）

音楽朗読劇「黒世界 ～リリーの永遠記憶探訪記 或いは、終わりなきフィアンセへの手紙～」 【ホラー・サスペンス】 Naokiman HORROR SHOW

特殊ミステリー歌劇「心霊探偵八雲」-呪いの解法-

違国日記 【アニメ】 LUPIN ZERO 【その他】 みみはぴ保育園

仔狸綺譚

銀竜草

S区の奇妙な人々

金惑星☆激おまやしバラエティ「箱入りミュータント」

DMMプレミアムの無料体験は？｜14日間のお試し期間で特典もポイントもフル活用

DMMプレミアムでは、初回登録者を対象に14日間の無料トライアルを実施中。アニメを筆頭に、ドラマ、映画、2.5次元舞台など19万本以上の作品が見放題となるほか、DMM関連サービスとの連携特典も試すことができる。

無料体験期間中は、有料会員と同じくDMMプレミアムの全機能を利用可能。FANZA TVの成人向け作品や、DMMブックスとの連携機能、ダウンロード再生、倍速視聴、最大4台の同時視聴機能なども制限なく使える。

無料体験の対象となるのは、DMMプレミアムに初めて登録するユーザーのみ。支払い方法はクレジットカード（Mastercardを除く）、キャリア決済、Amazonアプリ内課金のいずれかに限られており、DMMポイント払いを選んだ場合は無料トライアルの適用外となる。

登録時には550ポイントが自動付与され、DMM TV内のレンタル作品やDMMブックスでの電子書籍購入などに使用できる。ただし、これらのポイントはDMMプレミアムの月額料金には充てられず、有効期限は90日間となっている。

トライアル期間中に解約すれば料金は一切かからないが、解約後は即座に動画視聴が停止され、ダウンロード済みの作品も視聴できなくなるため、無料期間の最終日に解約するのが最もお得。解約手続きはブラウザ版のDMM TV公式サイトから行う必要があり、アプリからは手続きできない点には注意したい。

無料期間が終了すると自動で有料会員へ移行し、月額550円(税込)が発生。日割り計算はなく、途中解約でも返金はない。以降は1カ月ごとに契約が更新され、次回請求日前日まで全機能が継続して利用できる。

なお、DMM×DAZNホーダイやDMM | Disney+ セットプランなどの一部セットプランには無料トライアルは適用されない。

DMMプレミアムの登録方法は？｜最安でDMMプレミアムを始めるには公式サイトからの登録がカギ

DMM TVの視聴を始めるには、有料会員サービス「DMMプレミアム」への登録が必要。月額550円(税込)で19万本以上の見放題作品を楽しめるだけでなく、初回限定で14日間の無料トライアルも用意されている。

もっともおすすめの登録方法は、DMM TVの公式Webサイト(ブラウザ)から直接申し込む方法。App StoreやGoogle Playを経由したアプリ内課金だと月額650円(税込)となり、年間で約1,200円の差が出るため注意したい。

登録手順はシンプルで、以下の5ステップで完了する。

DMM TVの公式サイトにアクセス 「まずは14日間無料体験」ボタンをクリック DMMアカウントでログイン(または新規作成)

Google、LINE、X(旧Twitter)などの外部連携も可能 支払い方法を選択

※クレジットカード(VISA、JCB、Amex、Diners)、キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)、Amazonアプリ内課金、DMMポイント(購入分のみ)に対応 内容を確認し、「登録する」ボタンを押すとすぐに視聴がスタート

無料トライアルを利用するには、DMMポイント以外の支払い方法(例：クレジットカード、キャリア決済など)を選ぶ必要がある。ポイント払いを選んだ場合、無料体験は適用されない。

無料体験中には、DMM TVの全機能を利用可能。登録と同時に550DMMポイントが付与され、レンタル作品や電子書籍購入に使える（ただし月額料金の支払いには不可）。

解約はDMM TV公式サイトのブラウザ版からのみ可能で、アプリのアンインストールでは解約扱いにならない点には要注意。無料期間中に解約すれば料金は発生しないが、解約直後に視聴は停止されるため、最終日の解約が推奨されている。

無料期間終了後に解約していない場合、自動でDMMプレミアムに移行し、月額550円(税込)が発生。日割り計算や返金はない。なお、登録後は最大4つのプロフィールを作成して同時視聴も可能。家族での利用にも最適な仕様となっている。