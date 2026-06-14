オランダ主将ファン・ダイク、2失点に落胆も「日本のような強豪チームと対戦したのだから仕方ない。コンパクトで突破するのは難しかった」

オランダ代表のDFフィルジル・ファン・ダイクは肩を落とした。

日本代表がワールドカップ初戦・オランダ戦で貴重な勝ち点1を獲得した。日本代表とオランダの一戦は後半に動き出す。ファン・ダイクに先制を許すと、中村敬斗のゴールで同点に。再び勝ち越されるも、終了間際に途中出場の小川航基が価値あるヘディングシュートを叩き込み、2-2のドローに持ち込んでいる。

ファン・ダイクは試合後、『NOS』で中村敬斗のゴールについて「防げたはずのゴールだった」と振り返った。

「彼は明らかに右利きなので、外側に追いやらなければならない。非常に速いプレーだったので、具体的にどんなプレーだったのかは分からない。しかし、あんなに早く同点に追いつかれてはいけない。これは我々の責任だ」

さらに、終盤の失点についても「セットプレーから失点してしまったのは悔しい」とファン・ダイクは語る。

「それまではうまく守備を固めていたと思うが、セットプレーやカウンターアタックから危険な状況になることもある。とにかく、このまま突き進むしかない」

また、守備陣として「終盤に失点するのは決して楽しいことではない」と語りつつ、「しかし、日本のような強豪チームと対戦したのだから仕方ない。彼らは非常にコンパクトな守備を敷いていた。突破するのは難しかった。我々は少し後退しすぎたと思う。終盤に主導権を失ってしまったが、失点も許さなかった。日本は3、4回チャンスを作り、2得点を挙げた。それは残念だ」と振り返っている。