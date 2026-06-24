【6/25】チェコvsメキシコの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループAではチェコとメキシコが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループA第3節となるチェコvsメキシコの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

チェコvsメキシコ｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 A Mexico City Stadium

チェコvsメキシコ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

チェコは、今夏のFIFAワールドカップのグループリーグ最終戦で、木曜日の午前中にエスタディオ・バノルテで開催国メキシコと対戦する。これまでの2試合で勝ち点わずか1しか獲得していないチェコ共和国にとって、今夏のワールドカップの決勝トーナメントに進出するためには、グループリーグ最終戦で勝利することが不可欠だ。 ナロダクは試合開始から1時間で先制したものの、その後13分以内に2失点し、さらにオフサイドでゴールが取り消されるなど、エスタディオ・アクロンで行われた韓国戦で残念な敗北を喫し、大会をスタートさせた。 その結果に続き、木曜日の夜には南アフリカとの試合でスコアベースで引き分けに終わった。ミロスラフ・コウベク率いるチームは再びリードを奪ったものの、終盤にテボホ・モコエンにペナルティキックを許し、さらに勝ち点を落とした。現在グループAで3位につけているものの、チェコ共和国が決勝トーナメントに進出するには3ポイント未満では到底足りない可能性が高く、そのため、彼らはエスタディオ・バノルテで無敗の開催国メキシコを破るという途方もない課題に直面している。

現在グループAの首位に立つ開催国メキシコは、勝ち点6、得点3、失点0という成績で、2026年ワールドカップを夢のようなスタートで飾っている。 開幕戦で、エル・トリコロールはエスタディオ・バノルテに南アフリカを迎え、3人の退場者が出るなど激しい試合展開となったが、ハビエル・アギーレ率いるチームはジュリアン・キニョネスとラウール・ヒメネスのゴールにより2-0で勝利を収めた。 続いて、韓国との厳しい試合が控えていたが、開催国である韓国はこれをも見事に乗り越え、太極戦士の粘り強い攻撃をうまくかわして1-0の勝利を収め、グループ最終戦を前に完璧な成績を維持した。ホン・ミョンボ監督率いるチームに勝利し、首位との差を3ポイントに広げたメキシコは、大会の決勝トーナメント進出を確定させた。木曜日のチェコ共和国戦で敗北を避け、グループ首位を確定させることで、より有利な決勝トーナメントの組み合わせを確定させることができる。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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