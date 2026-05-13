コッパ・イタリア決勝のテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンのイタリア国内カップ戦、コッパ・イタリアは日本時間5月14日(木)に決勝が行われる。

本記事では、コッパ・イタリア決勝のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

コッパ・イタリア決勝｜日程・対戦カード

2025-26シーズンのコッパ・イタリア決勝は現地時間5月13日(水)、日本時間では5月14日(木)午前4時にキックオフ。ラツィオとインテルが対戦する。

試合会場は、スタディオ・オリンピコ（イタリア・ローマ）。ラツィオにとっては本拠地として使用しているスタジアムとなる。

日程 開始時刻(日本時間) 対戦カード 5月14日(木) 4:00 ラツィオvsインテル

コッパ・イタリア決勝｜テレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンのコッパ・イタリアは、『DAZN』でライブ配信されている。大会を通じて全試合の配信権を保有しており、決勝も日本ではDAZN独占配信となる。地上波やBS/CS、他のインターネットプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

そのため、リアルタイムで試合を観戦するにはDAZNへの加入が必須だ。

日時

※日本時間 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 5/14(木)4:00 なし DAZN

コッパ・イタリア決勝｜視聴方法

前述の通り、20225-26シーズンのコッパ・イタリアは「DAZN」でライブ配信。「DAZN」は現在、サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」を提供している。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可