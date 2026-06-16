【6/17】イラクvsノルウェーの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。グループIではイラクとノルウェーが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループI初戦となるイラクvsノルウェーの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

イラクvsノルウェー｜キックオフ時間

イラクvsノルウェー｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

イラクはワールドカップ出場権獲得まで、どのチームよりも長い道のりを歩んだ。アラブ首長国連邦との2試合制のプレーオフに勝利し、さらにFIFA大陸間決勝でボリビアに勝利するまで、2023年11月から28ヶ月の間にイラクが戦った21回目の予選試合だった。決勝では、イラクからモンテレイまでバスと2回の飛行機を乗り継ぐという波乱万丈の旅を強いられた。イラク代表の才能は、ストライカーのアイメン・フセインやアリ・アル・ハマディなど、攻撃陣に集中しているが、グレアム・アーノルド監督の下ではより守備的なスタイルを採用し、カウンター狙いのスタイルとなるだろう。

一方のノルウェーはダークホース候補として知られる。アーリング・ハーランドは、代表チームの核となる世代に一度のストライカーであり、彼の周りには才能豊かな選手が揃っている。アーセナルのマルティン・ウーデゴールに加え、ウインガーのオスカー・ボブとアントニオ・ヌサが、ノルウェーの攻撃陣に厚みをもたらしている。スターレ・ソルバッケン監督は、ノルウェーの攻撃陣の才能を最大限に活かす戦術を練っている。ノルウェーはヌサとボブを中心にサイドを素早く展開し、ハーランドへのパスを積極的に狙う。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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