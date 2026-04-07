チャンピオンズリーグ準々決勝に出場する日本人選手は？

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の準々決勝が、各地で行われる。

本記事では、CL準々決勝に出場する日本人選手を紹介する。

チャンピオンズリーグ準々決勝の試合日程は？

CL準々決勝は、第1戦が日本時間4月8日(水)・9日(木)、第2戦が15日(水)・16日(木)となっている。対戦カードはレアル・マドリーvsバイエルン・ミュンヘン、スポルティングCPvsアーセナル、バルセロナvsアトレティコ・マドリー、パリ・サンジェルマンvsリヴァプールとなった。

※日本人選手出場の可能性があるクラブは太字

準々決勝 第1戦

ラウンド 試合日時 対戦カード 準々決勝

第1戦 4/8(水)

4:00 レアル・マドリー vs バイエルン・ミュンヘン スポルティングCP vs アーセナル 4/9(木)

4:00 バルセロナ vs アトレティコ・マドリー パリ・サンジェルマン vs リヴァプール 準々決勝

第2戦 4/15(水)

4:00 リヴァプール vs パリ・サンジェルマン アトレティコ・マドリー vs バルセロナ 4/16(木)

4:00 バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリー アーセナル vs スポルティングCP

※すべて日本時間。

チャンピオンズリーグ準々決勝に出場する日本人選手

チャンピオンズリーグ準々決勝に出場する可能性がある日本人選手は3人。バイエルン所属のDF伊藤洋輝、スポルティングCP所属のMF守田英正、リヴァプール所属のMF遠藤航となっている。

伊藤洋輝

バイエルン所属のDF伊藤は今季途中に戦線復帰。チャンピオンズリーグでは4試合に出場。主にセンターバックやサイドバックのバックアッパーとして起用され、主力選手不在時、もしくはリード時の後半に出場機会を得ている。バイエルンは準々決勝でレアル・マドリーと対戦するが、チャンスは訪れるのだろうか。

守田英正

3月の日本代表メンバーから外れ、注目を集めた守田英正。一方、スポルティングCPではチャンピオンズリーグ9試合に出場。ベスト16ではボデ/グリムト戦セカンドレグで先発出場し、逆転突破に貢献した。準々決勝ではアーセナルと対戦するが、先発出場の機会を得るか注目だ

遠藤航

リヴァプール所属の遠藤航。しかし、現在は足首を負傷中で、長期離脱を強いられている。そのため、準々決勝の出場は絶望的で、リヴァプールがパリ・サンジェルマンを破り、準決勝進出を果たした場合にチャンスが訪れことになるかもしれない。

チャンピオンズリーグ準々決勝の地上波/衛星中継・ネット配信予定は？

準々決勝の第1戦・第2戦を含む以降のチャンピオンズリーグ全試合は、BS衛星放送『WOWOW』とネット『WOWOWオンデマンド』が全試合独占生中継。その他、準々決勝はネット『Leminoプレミアム』でも2試合が試合日の24時以降から録画配信される。

そのため、地上波テレビ中継やその他のBS・CS放送、ネット配信は行われない。

CL準々決勝の中継情報

地上波放送 衛星放送 ネット配信 なし BS：WOWOW CS：なし ・WOWOWオンデマンド ・Leminoプレミアム(ディレイのみ)

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。