2026シーズンのプロ野球は日本生命セ・パ交流戦を開催。6月2日(火)から4日(木)、広島東洋カープと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

本記事では、広島vs日本ハムのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

広島東洋カープ対北海道日本ハムファイターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球交流戦2026の広島東洋カープvs北海道日本ハムファイターズは、6月2日(火)から4日(木)にマツダスタジアムで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 6/2(火) 18:00 広島東洋カープvs北海道日本ハムファイターズ 6/3(水) 18:00 広島東洋カープvs北海道日本ハムファイターズ 6/4(木) 18:00 広島東洋カープvs北海道日本ハムファイターズ

広島東洋カープ対北海道日本ハムファイターズ｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

広島東洋カープ主催試合のおすすめ視聴方法

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2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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