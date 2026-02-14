Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ryosuke nishida u-next boxingU-NEXT
西田凌佑次戦はU-NEXT独占配信！まずは31日間無料トライアル
Tsutomu Maeda

西田凌佑 IBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

【ボクシング】西田凌佑が出場する「IBF世界スーパーバンタム級 挑戦者決定戦」のテレビ放送・ネット配信予定は？中継スケジュールや視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

「西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は2/15(日)15:00～

西田凌佑vsバスケス、ジュン・ミンホvs仲里周磨など全試合U-NEXT独占配信！

31日間無料トライアルで視聴

U-NEXTで独占ライブ配信

31日間無料トライアルあり

今すぐ視聴

西田凌佑が2026年2月15日(日)、IBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦でブライアン・メルカド・バスケスと対戦する。

【2/15(日)開催】西田凌佑の次戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

本記事では、西田凌佑vsメルカドのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

西田凌佑vsメルカドのテレビ放送・ネット配信予定

IBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦の西田凌佑vsメルカドは、2026年2月15日(日)に行われる「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦(コスメフェリーチェ&エムラビ presents You will be the Champion 27)」のメインイベントとして5試合目に開催。大会は15:00に開始予定となっている。

中継は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信を予定。配信開始は2月15日(日)14:45、開演は15:00予定だ。

また、見逃し配信は配信準備完了次第～2026年4月6日(月)23:59まで視聴可能となっている。

【2/15(日)開催】西田凌佑の次戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

番組チャンネルライブ配信見逃し配信対戦カード
U-NEXT BOXING 特別編
西田凌佑 IBFスーパーバンタム級
挑戦者決定戦		U-NEXT全試合独占配信
[31日間無料トライアルあり]		2026/2/15(日)
14:45 配信開始
15:00 開演		配信準備完了次第
～2026/4/6(月)23:59

【メインイベント】
IBF世界スーパーバンタム級
挑戦者決定 12回戦
西田凌佑 vs ブライアン・メルカド・バスケス

【セミファイナル】
OPBF東洋太平洋ライト級
王座決定 10回戦
ジュン・ミンホ vs 仲里周磨

【第3試合】
OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級
王座決定 10回戦
山﨑海斗 vs 中川麦茶

【第2試合】
スーパーバンタム級 8回戦
辰吉寿以輝 vs 山内翔貴

【第1試合】
スーパーフライ級 6回戦
岩﨑圭祐 vs ユッティチャイ・ワンナウォン

※開始時間・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトをご確認ください。

西田凌佑vsメルカドのおすすめ視聴方法

20260215 u-next boxingU-NEXT

前述の通り、「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(継続利用時に使用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【2/15(日)開催】西田凌佑の次戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアル

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0