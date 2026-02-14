西田凌佑が2026年2月15日(日)、IBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦でブライアン・メルカド・バスケスと対戦する。

本記事では、西田凌佑vsメルカドのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

西田凌佑vsメルカドのテレビ放送・ネット配信予定

IBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦の西田凌佑vsメルカドは、2026年2月15日(日)に行われる「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦(コスメフェリーチェ&エムラビ presents You will be the Champion 27)」のメインイベントとして5試合目に開催。大会は15:00に開始予定となっている。

中継は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信を予定。配信開始は2月15日(日)14:45、開演は15:00予定だ。

また、見逃し配信は配信準備完了次第～2026年4月6日(月)23:59まで視聴可能となっている。

番組 チャンネル ライブ配信 見逃し配信 対戦カード U-NEXT BOXING 特別編

西田凌佑 IBFスーパーバンタム級

挑戦者決定戦 U-NEXT全試合独占配信

[31日間無料トライアルあり] 2026/2/15(日)

14:45 配信開始

15:00 開演 配信準備完了次第

～2026/4/6(月)23:59 【メインイベント】

IBF世界スーパーバンタム級

挑戦者決定 12回戦

西田凌佑 vs ブライアン・メルカド・バスケス 【セミファイナル】

OPBF東洋太平洋ライト級

王座決定 10回戦

ジュン・ミンホ vs 仲里周磨 【第3試合】

OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級

王座決定 10回戦

山﨑海斗 vs 中川麦茶 【第2試合】

スーパーバンタム級 8回戦

辰吉寿以輝 vs 山内翔貴 【第1試合】

スーパーフライ級 6回戦

岩﨑圭祐 vs ユッティチャイ・ワンナウォン

※開始時間・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトをご確認ください。

西田凌佑vsメルカドのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。