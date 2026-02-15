西田凌佑のボクシング次戦は何時から？試合開始予想時間まとめ

西田凌佑の最新試合となるIBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦が、2026年2月15日(日)に行われる。
本記事では、西田凌佑最新試合の中継局や開始時刻を紹介する。
西田凌佑 最新試合は何時から？
IBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦の西田凌佑vsブライアン・メルカド・バスケスが行われる「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦(コスメフェリーチェ&エムラビ presents You will be the Champion 27)」は、2026年2月15日(日)に開催される。大会の開始時刻は15:00予定だ。
西田凌佑戦はメインイベントとして5試合目に実施予定のため、19:00～20:00ごろの開始が予想される。ただし、他試合の進行状況によって、西田凌佑戦の開始時刻は大きく前後する可能性がある。
|試合順
|階級・タイトル
|対戦カード
|メインイベント
|IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定 12回戦
|西田凌佑(六島)
vs
ブライアン・メルカド・バスケス(メキシコ)
|セミファイナル
|OPBF東洋太平洋ライト級 王座決定 10回戦
|ジュン・ミンホ(韓国
vs
仲里周磨(ボクシングクラブオキナワ)
|第3試合
|OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級 王座決定 10回戦
|山﨑海斗(六島)
vs
中川麦茶(ミツキ)
|第2試合
|スーパーバンタム級 8回戦
|辰吉寿以輝(大阪帝拳)
vs
山内翔貴(本田フィットネス)
|第1試合
|スーパーフライ級 6回戦
|岩﨑圭祐(オール)
vs
ユッティチャイ・ワンナウォン(タイ)
※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトをご確認ください。
西田凌佑 最新試合はどこで見られる？
西田凌佑vsメルカドを含む「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信を予定。配信開始は2月15日(日)14:45、開演は15:00予定だ。
また、見逃し配信は配信準備完了次第～2026年4月6日(月)23:59まで視聴可能となっている。
その他、『Amazonプライムビデオ』や『ABEMA』、『DAZN』などでの中継は予定されていない。
|チャンネル
|形態
|中継
|U-NEXT
[30日間無料トライアルあり]
|ネット
|全試合独占ライブ配信
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|DAZN
|ネット
|×
|地上波各局
|テレビ
|×
中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。
西田凌佑 最新試合のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
