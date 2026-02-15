Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ryosuke nishida u-next boxingU-NEXT
西田凌佑次戦はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

西田凌佑のボクシング次戦は何時から？試合開始予想時間まとめ

【ボクシング】西田凌佑の最新試合、IBF世界スーパーバンタム級 挑戦者決定戦のブライアン・メルカド・バスケス戦は何時から？試合開始予想時間まとめ。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

「西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は2/15(日)15:00～

西田凌佑vsバスケス、ジュン・ミンホvs仲里周磨など全試合U-NEXT独占配信！

31日間無料トライアルで視聴

U-NEXTで独占ライブ配信

31日間無料トライアルあり

今すぐ視聴

西田凌佑の最新試合となるIBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦が、2026年2月15日(日)に行われる。

【2/15(日)開催】西田凌佑の次戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

本記事では、西田凌佑最新試合の中継局や開始時刻を紹介する。

西田凌佑 最新試合は何時から？

IBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦の西田凌佑vsブライアン・メルカド・バスケスが行われる「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦(コスメフェリーチェ&エムラビ presents You will be the Champion 27)」は、2026年2月15日(日)に開催される。大会の開始時刻は15:00予定だ。

西田凌佑戦はメインイベントとして5試合目に実施予定のため、19:00～20:00ごろの開始が予想される。ただし、他試合の進行状況によって、西田凌佑戦の開始時刻は大きく前後する可能性がある。

試合順階級・タイトル対戦カード
メインイベントIBFスーパーバンタム級 挑戦者決定 12回戦西田凌佑(六島)
vs
ブライアン・メルカド・バスケス(メキシコ)
セミファイナルOPBF東洋太平洋ライト級 王座決定 10回戦ジュン・ミンホ(韓国
vs
仲里周磨(ボクシングクラブオキナワ)
第3試合OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級 王座決定 10回戦山﨑海斗(六島)
vs
中川麦茶(ミツキ)
第2試合スーパーバンタム級 8回戦辰吉寿以輝(大阪帝拳)
vs
山内翔貴(本田フィットネス)
第1試合スーパーフライ級 6回戦岩﨑圭祐(オール)
vs
ユッティチャイ・ワンナウォン(タイ)

※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトをご確認ください。

【2/15(日)開催】西田凌佑の次戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

西田凌佑 最新試合はどこで見られる？

西田凌佑vsメルカドを含む「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信を予定。配信開始は2月15日(日)14:45、開演は15:00予定だ。

また、見逃し配信は配信準備完了次第～2026年4月6日(月)23:59まで視聴可能となっている。

その他、『Amazonプライムビデオ』や『ABEMA』、『DAZN』などでの中継は予定されていない。

チャンネル形態中継
U-NEXT
[30日間無料トライアルあり]		ネット全試合独占ライブ配信
Amazonプライムビデオネット×
ABEMAネット×
DAZNネット×
地上波各局テレビ×

中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。

【2/15(日)開催】西田凌佑の次戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

西田凌佑 最新試合のおすすめ視聴方法

20260215 u-next boxingU-NEXT

前述の通り、「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(継続利用時に使用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【2/15(日)開催】西田凌佑の次戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアル

西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦の関連情報

0