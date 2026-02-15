西田凌佑のボクシング次戦は何時から？試合開始予想時間まとめ

西田凌佑の最新試合となるIBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦が、2026年2月15日(日)に行われる。

本記事では、西田凌佑最新試合の中継局や開始時刻を紹介する。

西田凌佑 最新試合は何時から？

IBFスーパーバンタム級挑戦者決定戦の西田凌佑vsブライアン・メルカド・バスケスが行われる「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦(コスメフェリーチェ&エムラビ presents You will be the Champion 27)」は、2026年2月15日(日)に開催される。大会の開始時刻は15:00予定だ。

西田凌佑戦はメインイベントとして5試合目に実施予定のため、19:00～20:00ごろの開始が予想される。ただし、他試合の進行状況によって、西田凌佑戦の開始時刻は大きく前後する可能性がある。

試合順 階級・タイトル 対戦カード メインイベント IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定 12回戦 西田凌佑(六島)

vs

ブライアン・メルカド・バスケス(メキシコ) セミファイナル OPBF東洋太平洋ライト級 王座決定 10回戦 ジュン・ミンホ(韓国

vs

仲里周磨(ボクシングクラブオキナワ) 第3試合 OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級 王座決定 10回戦 山﨑海斗(六島)

vs

中川麦茶(ミツキ) 第2試合 スーパーバンタム級 8回戦 辰吉寿以輝(大阪帝拳)

vs

山内翔貴(本田フィットネス) 第1試合 スーパーフライ級 6回戦 岩﨑圭祐(オール)

vs

ユッティチャイ・ワンナウォン(タイ)

※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトをご確認ください。

西田凌佑 最新試合はどこで見られる？

西田凌佑vsメルカドを含む「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信を予定。配信開始は2月15日(日)14:45、開演は15:00予定だ。

また、見逃し配信は配信準備完了次第～2026年4月6日(月)23:59まで視聴可能となっている。

その他、『Amazonプライムビデオ』や『ABEMA』、『DAZN』などでの中継は予定されていない。

チャンネル 形態 中継 U-NEXT

[30日間無料トライアルあり] ネット 全試合独占ライブ配信 Amazonプライムビデオ ネット × ABEMA ネット × DAZN ネット × 地上波各局 テレビ ×

中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。

西田凌佑 最新試合のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

