西田凌佑の通算戦績は？全試合結果・KO数・世界戦の成績まとめ

【最新】西田凌佑の通算戦績は？全試合の勝敗・KO・タイトル戦の結果とキャリアを紹介。

世界戦線で存在感を高める日本人ボクサーの中でも、西田凌佑は確かな技術と冷静な試合運びで評価を高めてきたサウスポーだ。プロ転向以降は着実に白星を重ね、国内外の実力者との対戦を通じてキャリアを築いている。

本記事では、西田凌佑の通算対戦成績について紹介する。

西田凌佑の通算対戦成績一覧は？

サウスポーの技巧派として頭角を現してきた西田凌佑は、プロ通算11戦10勝(2KO)1敗という戦績を残している。2019年のプロデビュー以降、国内トップ戦線を経て世界の舞台へと駆け上がり、2024年にはIBF世界バンタム級王座を獲得。翌年には王座統一戦にも臨むなど、短期間でキャリアを大きく前進させてきた。

判定勝利を重ねながら着実に実績を積み上げるスタイルが特徴で、元王者や世界ランカーとの対戦でも安定した試合運びを披露。アジアパシフィック王座を経て世界王者に到達した流れは、日本ボクシング界でも注目を集めた。ここでは西田凌佑のプロ全対戦成績を一覧で整理する。

日付対戦相手（国籍）結果内容備考
12019年10月3日サコン・ケークン（タイ）1R 2:01 TKOプロデビュー戦
22019年12月22日パブリト・カナダ（フィリピン）6R 判定3-0 
32020年12月19日大森将平（日本）8R 判定3-0元日本バンタム級王者
42021年4月24日比嘉大吾（日本）12R 判定3-0WBOアジアパシフィック王座獲得
52021年12月19日大橋哲朗（日本）12R 判定3-0同王座防衛1
62022年10月9日アルジュム・ペレシオ（フィリピン）10R 判定3-0同王座防衛2
72023年4月1日ペットソンセン・ロンリアングリーラ・コーラ（タイ）12R 判定3-0同王座防衛3
82023年8月11日クリスチャン・メディナ（メキシコ）12R 判定3-0IBF世界挑戦者決定戦
92024年5月4日エマヌエル・ロドリゲス（プエルトリコ）12R 判定3-0IBF世界王座獲得
102024年12月15日アヌチャイ・CPフレッシュマート（タイ）7R 1:37 KOIBF王座防衛1
112025年6月8日中谷潤人（日本）6R TKOWBC・IBF王座統一戦

【2/15】西田凌佑の次戦日程

西田凌佑の次戦は、2026年2月15日（日）に行われる「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」。対戦相手はブライアン・メルカド・バスケスで、勝者は世界タイトル挑戦に大きく前進する重要な一戦となる。階級を上げての挑戦となる西田にとって、新たなキャリアを占う試合として注目度は高い。

本試合を含む大会『U-NEXT BOXING特別編』は、動画配信サービスU-NEXTが独占ライブ配信を実施。現時点で地上波、BS、CSなどテレビでの放送予定はなく、視聴には配信サービスの利用が前提となる。メインイベントは18:00前後の開始が見込まれているが、試合進行によって前後する可能性があるため、早めの視聴準備が推奨される。

なお、U-NEXTの月額会員であれば追加料金なしで視聴可能。新規登録者向けの31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、コストを抑えてリアルタイム観戦できる点もポイントだ。ライブ配信後は見逃し配信も予定されており、後日視聴したい場合にも対応している。

項目内容
試合U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦（IBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦）
対戦カード西田凌佑 vs ブライアン・メルカド・バスケス
開催日2026年2月15日（日）
配信開始14:45（15:00 開演予定）
メインイベント開始予定18:00前後
配信サービスU-NEXT（独占ライブ配信）
視聴料金月額会員なら追加料金なし（PPV不要）
無料視聴31日間無料トライアル中でも視聴可能
見逃し配信ライブ終了後〜2026年4月6日（月）23:59まで
テレビ放送予定なし（地上波・BS・CS）

西田凌佑対メルカドのおすすめ視聴方法

前述の通り、西田凌佑の次戦はは『U-NEXTがライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦の視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦を視聴するだけ

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

