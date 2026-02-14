西田凌佑の通算戦績は？全試合結果・KO数・世界戦の成績まとめ

世界戦線で存在感を高める日本人ボクサーの中でも、西田凌佑は確かな技術と冷静な試合運びで評価を高めてきたサウスポーだ。プロ転向以降は着実に白星を重ね、国内外の実力者との対戦を通じてキャリアを築いている。

本記事では、西田凌佑の通算対戦成績について紹介する。

西田凌佑の通算対戦成績一覧は？

サウスポーの技巧派として頭角を現してきた西田凌佑は、プロ通算11戦10勝(2KO)1敗という戦績を残している。2019年のプロデビュー以降、国内トップ戦線を経て世界の舞台へと駆け上がり、2024年にはIBF世界バンタム級王座を獲得。翌年には王座統一戦にも臨むなど、短期間でキャリアを大きく前進させてきた。

判定勝利を重ねながら着実に実績を積み上げるスタイルが特徴で、元王者や世界ランカーとの対戦でも安定した試合運びを披露。アジアパシフィック王座を経て世界王者に到達した流れは、日本ボクシング界でも注目を集めた。ここでは西田凌佑のプロ全対戦成績を一覧で整理する。

回 日付 対戦相手（国籍） 結果 内容 備考 1 2019年10月3日 サコン・ケークン（タイ） ○ 1R 2:01 TKO プロデビュー戦 2 2019年12月22日 パブリト・カナダ（フィリピン） ○ 6R 判定3-0 3 2020年12月19日 大森将平（日本） ○ 8R 判定3-0 元日本バンタム級王者 4 2021年4月24日 比嘉大吾（日本） ○ 12R 判定3-0 WBOアジアパシフィック王座獲得 5 2021年12月19日 大橋哲朗（日本） ○ 12R 判定3-0 同王座防衛1 6 2022年10月9日 アルジュム・ペレシオ（フィリピン） ○ 10R 判定3-0 同王座防衛2 7 2023年4月1日 ペットソンセン・ロンリアングリーラ・コーラ（タイ） ○ 12R 判定3-0 同王座防衛3 8 2023年8月11日 クリスチャン・メディナ（メキシコ） ○ 12R 判定3-0 IBF世界挑戦者決定戦 9 2024年5月4日 エマヌエル・ロドリゲス（プエルトリコ） ○ 12R 判定3-0 IBF世界王座獲得 10 2024年12月15日 アヌチャイ・CPフレッシュマート（タイ） ○ 7R 1:37 KO IBF王座防衛1 11 2025年6月8日 中谷潤人（日本） ● 6R TKO WBC・IBF王座統一戦

【2/15】西田凌佑の次戦日程

西田凌佑の次戦は、2026年2月15日（日）に行われる「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」。対戦相手はブライアン・メルカド・バスケスで、勝者は世界タイトル挑戦に大きく前進する重要な一戦となる。階級を上げての挑戦となる西田にとって、新たなキャリアを占う試合として注目度は高い。

本試合を含む大会『U-NEXT BOXING特別編』は、動画配信サービスU-NEXTが独占ライブ配信を実施。現時点で地上波、BS、CSなどテレビでの放送予定はなく、視聴には配信サービスの利用が前提となる。メインイベントは18:00前後の開始が見込まれているが、試合進行によって前後する可能性があるため、早めの視聴準備が推奨される。

なお、U-NEXTの月額会員であれば追加料金なしで視聴可能。新規登録者向けの31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、コストを抑えてリアルタイム観戦できる点もポイントだ。ライブ配信後は見逃し配信も予定されており、後日視聴したい場合にも対応している。

項目 内容 試合 U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦（IBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦） 対戦カード 西田凌佑 vs ブライアン・メルカド・バスケス 開催日 2026年2月15日（日） 配信開始 14:45（15:00 開演予定） メインイベント開始予定 18:00前後 配信サービス U-NEXT（独占ライブ配信） 視聴料金 月額会員なら追加料金なし（PPV不要） 無料視聴 31日間無料トライアル中でも視聴可能 見逃し配信 ライブ終了後〜2026年4月6日（月）23:59まで テレビ放送 予定なし（地上波・BS・CS）

西田凌佑対メルカドのおすすめ視聴方法

前述の通り、西田凌佑の次戦はは『U-NEXTがライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

