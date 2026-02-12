「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦(コスメフェリーチェ&エムラビ presents You will be the Champion 27)」で、西田凌佑の次戦が行われる。

本記事では、西田凌佑の次戦日程や中継予定を紹介する。

西田凌佑の次戦はいつ？試合日程

西田凌佑は、2026年2月15日(日)に大阪・住吉スポーツセンターで開催される「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」でブライアン・メルカド・バスケスとの対戦を予定。その他、OPBF東洋太平洋ライト級王座決定10回戦のジュン・ミンホvs仲里周磨、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定10回戦の山﨑海斗vs中川麦茶なども行われる。

大会は15:00開始予定となっている。

大会名 U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦 開催日時 2026/2/15(日)15:00- 会場 大阪・住吉スポーツセンター

西田凌佑 次戦の中継予定は？

「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信を予定している。番組は、2月15日(日)14:45配信開始、15:00開演予定だ。

また、見逃し配信は配信準備完了次第～2026年4月6日(月)23:59まで視聴可能となっている。

チャンネル ライブ配信 見逃し配信 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] 2026/2/15(日)

14:45 配信開始

15:00 開演 配信準備完了次第

～2026/4/6(月)23:59

※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトをご確認ください。

西田凌佑 次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

