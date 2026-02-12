「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦(コスメフェリーチェ&エムラビ presents You will be the Champion 27)」で、西田凌佑の次戦が行われる。
本記事では、西田凌佑の次戦日程や中継予定を紹介する。
西田凌佑の次戦はいつ？試合日程
西田凌佑は、2026年2月15日(日)に大阪・住吉スポーツセンターで開催される「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」でブライアン・メルカド・バスケスとの対戦を予定。その他、OPBF東洋太平洋ライト級王座決定10回戦のジュン・ミンホvs仲里周磨、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定10回戦の山﨑海斗vs中川麦茶なども行われる。
大会は15:00開始予定となっている。
|大会名
|U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦
|開催日時
|2026/2/15(日)15:00-
|会場
|大阪・住吉スポーツセンター
西田凌佑 次戦の中継予定は？
「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信を予定している。番組は、2月15日(日)14:45配信開始、15:00開演予定だ。
また、見逃し配信は配信準備完了次第～2026年4月6日(月)23:59まで視聴可能となっている。
|チャンネル
|ライブ配信
|見逃し配信
|U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]
|2026/2/15(日)
14:45 配信開始
15:00 開演
|配信準備完了次第
～2026/4/6(月)23:59
※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトをご確認ください。
西田凌佑 次戦のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、「U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦」は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(継続利用時に使用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。