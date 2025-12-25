井上尚弥vsアラン・ピカソのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

4団体世界スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vsアラン・ピカソが、2025年12月27日(土)に行われる。

本記事では、井上尚弥vsアラン・ピカソのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

井上尚弥vsアラン・ピカソのテレビ放送・ネット配信予定

井上尚弥vsアラン・ピカソは、日本時間12月27日(土)にサウジアラビア・リヤドで行われるボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」で開催。当日は18:00から第1試合が行われ、井上尚弥vsアラン・ピカソはメインイベントとして5試合目に実施される。

試合の模様は、『Lemino』がPPV形式で独占ライブ配信。料金は事前購入で4,950円(税込)、試合当日は5,500円(税込)。ライブ配信に加えて、2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信もセットになっている。

井上尚弥vsアラン・ピカソのPPV視聴方法

前述の通り、井上尚弥vsアラン・ピカソが行われる「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は『Lemino』がPPV形式で独占ライブ配信を行う。『Lemino』のPPVチケットは公式サイト以外に「チケットぴあ」「d tichet」でも購入可能だが、料金は変わらない。その他、『DAZN』有料会員であれば『DAZN』上でも購入および視聴が可能だが、「密着ドキュメンタリー PRELUDE TO THE DREAM MATCH 井上尚弥vsアラン・ピカソ～夢舞台への前奏曲～」など『Lemino』の特典コンテンツは視聴できない。

また、NTTドコモの一部料金プラン(ドコモMAX/ドコモポイ活MAXなど)に加入している利用者は、『Lemino』内で対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴できる仕組みとなっている。

チケット種類 料金(税込) 購入期限 備考 事前チケット 4,950円 12/26(金)23:59まで 生配信＋見逃し配信付き 当日チケット 5,500円 12/27(土)イベント開始まで 生配信＋見逃し配信付き 見逃し配信 PPV購入者は無料 ～2026/1/3(土)23:59 視聴期限内は何度でも再生可能 対象ドコモユーザー 0円 自動的に「購入済」表示 ドコモMAX/ポイ活MAXなど

※開始時間・内容は変更となる可能性あり

※利用のインターネット回線や端末、サービスの混雑状況によっては高画質とならない場合あり

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間の無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。