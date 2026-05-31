ブラジル代表、W杯でネイマールが10番を背負うことに…ヴィニシウスやハフィーニャの背番号は？

ブラジル代表がワールドカップに臨む選手たちの背番号を発表した。

過去最多5度のワールドカップ優勝を誇るブラジル代表。今大会は予選で苦しい時期も続いたが、名将カルロ・アンチェロッティ監督の下で無事に出場権を獲得し、2002年の日韓大会以来の優勝を目指して戦うことになる。

セレソンではネイマールがサプライズ招集されたことでも注目を集めたが、ワールドカップ本大会で10番を着用することが決定。ヴィニシウスは7番、ハフィーニャは11番を着ることとなる。

背番号は以下の通り。

1 - アリソン

2 - ウェズレイ

3 - ガブリエウ・マガリャンイス

4 - マルキーニョス

5 - カゼミーロ

6 - アレックス・サンドロ

7 - ヴィニシウス

8 - ブルーノ・ギマランイス

9 - マテウス・クーニャ

10 - ネイマール

11 - ハフィーニャ

12 - ウェベルトン

13 - ダニーロ

14 - ブレーメル

15 - レオ・ペレイラ

16 - ドウグラス・サントス

17 - ファビーニョ

18 - ダニーロ・サントス

19 - エンドリッキ

20 - ルーカス・パケタ

21 - ルイス・エンリケ

22 - ガブリエウ・マルティネッリ

23 - エデルソン

24 - イバニェス

25 - イゴール・チアゴ

26 - ラヤン