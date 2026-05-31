ブラジル代表、W杯でネイマールが10番を背負うことに…ヴィニシウスやハフィーニャの背番号は？

ブラジル代表がワールドカップに臨む選手たちの背番号を発表した。
過去最多5度のワールドカップ優勝を誇るブラジル代表。今大会は予選で苦しい時期も続いたが、名将カルロ・アンチェロッティ監督の下で無事に出場権を獲得し、2002年の日韓大会以来の優勝を目指して戦うことになる。
セレソンではネイマールがサプライズ招集されたことでも注目を集めたが、ワールドカップ本大会で10番を着用することが決定。ヴィニシウスは7番、ハフィーニャは11番を着ることとなる。
背番号は以下の通り。
1 - アリソン
2 - ウェズレイ
3 - ガブリエウ・マガリャンイス
4 - マルキーニョス
5 - カゼミーロ
6 - アレックス・サンドロ
7 - ヴィニシウス
8 - ブルーノ・ギマランイス
9 - マテウス・クーニャ
10 - ネイマール
11 - ハフィーニャ
12 - ウェベルトン
13 - ダニーロ
14 - ブレーメル
15 - レオ・ペレイラ
16 - ドウグラス・サントス
17 - ファビーニョ
18 - ダニーロ・サントス
19 - エンドリッキ
20 - ルーカス・パケタ
21 - ルイス・エンリケ
22 - ガブリエウ・マルティネッリ
23 - エデルソン
24 - イバニェス
25 - イゴール・チアゴ
26 - ラヤン