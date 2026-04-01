イゴール・チアゴが代表初ゴール…ブラジルがクロアチアとの強豪対決制す

国際親善試合が行われ、ブラジル代表とクロアチア代表による強豪対決が行われた。

直近の試合でフランスに敗れたブラジルはジョアン・ペドロ、ヴィニシウス、マテウス・クーニャらが先発。クロアチアもルカ・モドリッチやイヴァン・ペリシッチといった主力選手がスタメンに入った。

前半終了間際に試合が動く。左サイドをヴィニシウスが抜けると、DFをかわし折り返し。中央のダニーロが左足で豪快に叩き込み、ブラジルが先制した。

後半に入り、ともにメンバー交代。ヴィニシウスやペドロ、カゼミーロらが下がり、イゴール・チアゴ、エンドリッキ、ガブリエウ・マルティネッリらが入った。

57分にはアンドレイ・クラマリッチが左足でゴールを脅かすが、GKの正面。76分にはニコラ・モロがエリア外からシュートを放つが、惜しくも右にそれた。

84分には駆け上がってきたロヴロ・マイェルが右からのクロスをワンタッチで合わせ、クロアチアが同点に追いつく。しかし、直後にエンドリッキが相手DFと入れ替わった際に倒されてブラジルがPKを獲得。イゴール・チアゴが沈め、代表初ゴールとなった。

さらに終了間際にはカウンターからエンドリッキのアシストでマルティネッリが加点。ブラジルが3-1と勝利している。