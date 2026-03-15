約200日ぶり復帰のガビ、明かしたのは喜びと苦しかった心境「最も辛い過程で日々の生活でも負担だった」

バルセロナのMFガビが復帰を喜んだ。『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

ガビはキャリアで2度目となる深刻なケガを負い、200日以上の離脱を強いられた。15日のセビージャ戦（5-2）で83分から途中出場し、「言葉では言い表せない気持ちで。チームとファンの皆さんと再会できて本当に嬉しい。この瞬間を何度も夢見てきた」と振り返った。

また、ガビは苦しかった心境を吐露。「正直、前回よりもずっと辛かった。かなり苦しい時期だった。これまでで最も辛い過程で、日々の生活でもより大きな負担を感じた」と付け加えた。

わずか10分の出場時間の中で、ガビはケガを理由にプレーを躊躇することはないことを証明した。いきなりハードなタックルも披露し、「僕はこれからもずっと変わらない。生まれてからずっとそうだった。それが僕の戦い方だ。このクラブのために常に全力を尽くし、これからも一生そうあり続ける」と語りこう続けた。

「とても良い感触だった。この調子でいければと思う。結局のところ、これは厄介なケガだが、僕はこれを乗り越えられるし、他にも多くの困難を乗り越えられると分かっている。毎日、より良くなるよう努力する。まだチームメイトたちのように100％のコンディションではないが、その状態には近づいているし、すぐに100％に戻れることを願っている」