【6/17】オーストリアvsヨルダンの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。グループJではオーストリアとヨルダンが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ初戦となるオーストリアvsヨルダンの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

オーストリアvsヨルダン｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 J San Francisco Bay Area Stadium

オーストリアvsヨルダン｜チームニュース＆予想スタメン

オーストリア vs ヨルダン 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ラルフ・ラングニック 予想スタメン 控え選手 マネージャー ジャマル・セラミ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

EURO2024で素晴らしいパフォーマンスを見せたオーストリアが、28年ぶりにワールドカップに復帰する。ラルフ・ラングニックの変革的な在任期間が4年目を迎えた「ダス・チーム」は、単に今夏の最高のエンターテイナーになる以上の、より高い野望を抱いている。チームに名だたる選手が揃っていることを考えれば、この展開は驚くべきことではない。ダヴィド・アラバ、マルコ・アルナウトヴィッチ、コンラート・ライマーといった、史上最高の選手たちの経験は、勝負どころで決定的な役割を果たすだろう。

モロッコ代表監督のジャマル・セラミは、ヨルダンを史上初のワールドカップ出場に導いた功績が認められ、昨年12月にアブドラ2世国王からヨルダン国籍を授与された。彼の直接的でカウンター攻撃を主体とするスタイルは、トーナメント形式のサッカーに非常に適している。彼らは優れたカウンターアタックチームだ。ヨルダンは守備を固め、ボールポゼッションを譲り、好機を伺うことを厭わない。アラブカップ決勝進出チームは万全の準備を整えており、このチームの中核を担う選手たちは長年共にプレーしてきたこともポジティブ材料だ。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

FIFAワールドカップ全試合の視聴方法

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