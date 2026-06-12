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【6/17】オーストリアvsヨルダンの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

オーストリア 対 ヨルダン
オーストリア
ヨルダン
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FIFAワールドカップ グループJ第1節、オーストリアvsヨルダンの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。グループJではオーストリアとヨルダンが対戦する。

【W杯第1節】オーストリアvsヨルダンはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ初戦となるオーストリアvsヨルダンの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

オーストリアvsヨルダン｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 J
San Francisco Bay Area Stadium

オーストリアvsヨルダン｜チームニュース＆予想スタメン

オーストリア vs ヨルダン 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ラルフ・ラングニック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジャマル・セラミ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

EURO2024で素晴らしいパフォーマンスを見せたオーストリアが、28年ぶりにワールドカップに復帰する。ラルフ・ラングニックの変革的な在任期間が4年目を迎えた「ダス・チーム」は、単に今夏の最高のエンターテイナーになる以上の、より高い野望を抱いている。チームに名だたる選手が揃っていることを考えれば、この展開は驚くべきことではない。ダヴィド・アラバ、マルコ・アルナウトヴィッチ、コンラート・ライマーといった、史上最高の選手たちの経験は、勝負どころで決定的な役割を果たすだろう。

ワールドカップ
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オーストリア
AUT
ヨルダン crest
ヨルダン
JOR

モロッコ代表監督のジャマル・セラミは、ヨルダンを史上初のワールドカップ出場に導いた功績が認められ、昨年12月にアブドラ2世国王からヨルダン国籍を授与された。彼の直接的でカウンター攻撃を主体とするスタイルは、トーナメント形式のサッカーに非常に適している。彼らは優れたカウンターアタックチームだ。ヨルダンは守備を固め、ボールポゼッションを譲り、好機を伺うことを厭わない。アラブカップ決勝進出チームは万全の準備を整えており、このチームの中核を担う選手たちは長年共にプレーしてきたこともポジティブ材料だ。

両チームの近況

AUT
-直近成績

ゴールを許す
10/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

JOR
-直近成績

ゴールを許す
7/13
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

順位

FIFAワールドカップ全試合の視聴方法

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