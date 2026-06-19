【6/23】アルゼンチンvsオーストリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループJではアルゼンチンとオーストリアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ第2節となるアルゼンチンvsオーストリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アルゼンチンvsオーストリア｜キックオフ時間

アルゼンチンvsオーストリア｜チームニュース＆予想スタメン

アルゼンチン vs オーストリア 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー リオネル・スカローニ 予想スタメン 控え選手 マネージャー ラルフ・ラングニック

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

前回王者アルゼンチンは初戦で白星発進。とりわけリオネル・メッシのハットトリックで勝利した一戦は大きな注目を集めた。いまだボールを持てばトップクラスの力を発揮できる能力を持ち、ミドルシュートなどでも得点。前回大会に続き、今大会でも主役になる可能性は十分にある。メッシとその仲間たちは、チームのために戦える団結力があり、ニコ・パスら次世代の才能も揃う。グループステージでつまずく可能性は考えづらくなってきた。守備陣に若干の不安を残すものの、強力攻撃陣との差し引きを考えればそれでもプラスだ。今大会も優勝候補として今後の戦いに注目が集まる。

ラルフ・ラングニック率いるオーストリアはヨルダンに3-1と勝利し、28年ぶりの本大会で白星を飾った。チームは激しいプレッシングスタイルが特徴的で、中盤にコンラート・ライマーやマルセル・ザビッツァーら走力のある選手がチームを支えている。後方にはダヴィド・アラバが健在で、前線ではベテランFWマルコ・アルナウトヴィッチがジョーカーとして控える。ボールを失っても即座に奪い返すスタイルはどのチーム相手でも効果を発揮する可能性があり、アルゼンチンを苦しめられる選手たちはいる。連勝を飾り、グループステージ突破を決めるのはどちらになるのか。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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