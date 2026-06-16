【6/17】アルゼンチンvsアルジェリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕した。グループJではアルゼンチンとアルジェリアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ初戦となるアルゼンチンvsアルジェリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アルゼンチンvsアルジェリア｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 J Kansas City Stadium

アルゼンチンvsアルジェリア｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

リオネル・スカローニ監督の下、アルゼンチン代表は3度目のワールドカップ優勝に加え、コパ・アメリカでも2度の優勝を果たした。その中心メンバー、中でも象徴的なリーダーであるリオネル・メッシは今も健在だ。メッシは衰えを見せ始めているかもしれないが、アルゼンチンには攻撃力のある選手が揃っている。フリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスは、大舞台で実績のあるゴールスコアラーであり、エンソ・フェルナンデスは中盤から創造性あふれるプレーを見せる。一方、守備面での問題が浮上している。クリスティアン・ロメロの負傷問題を受けて、センターバックに誰が起用されるのか疑問視されているほか、レギュラー左サイドバックのニコラス・タグリアフィコもリヨンでのシーズン終盤は苦戦を強いられた。

アルジェリアは調子の良い日には、見ていて本当に楽しいチームだ。ベテランのリヤド・マフレズから新進気鋭のイブラヒム・マザまで、攻撃陣には才能あふれる選手が揃っている。スイス代表で素晴らしい手腕を発揮した、大胆不敵なボスニア人監督、ウラジミール・ペトコヴィッチは、体力づくりを非常に重視しており、グループ2位を狙っているだろう。彼が普段採用している4-2-3-1のフォーメーションでは、サイドバックのラヤン・アイト＝ヌーリとラフィク・ベルガリがスピードを生かして攻撃を仕掛け、2人のミッドフィルダーが後方に下がってスピードに欠けるセンターバックのコンビを守る。ただし、よりフラットな4-1-4-1のフォーメーションも可能である。

両チームの近況

両チームの対戦成績

ARG Last match ALG 1 Win 0 引分け 0 勝利 アルゼンチン 4 - 3 アルジェリア 4 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位

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