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【6/17】アルゼンチンvsアルジェリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

アルゼンチン 対 アルジェリア
アルゼンチン
アルジェリア
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FIFAワールドカップ グループJ第1節、アルゼンチンvsアルジェリアの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕した。グループJではアルゼンチンとアルジェリアが対戦する。

【W杯第1節】アルゼンチンvsアルジェリアはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ初戦となるアルゼンチンvsアルジェリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アルゼンチンvsアルジェリア｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 J
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アルゼンチンvsアルジェリア｜チームニュース＆予想スタメン

アルゼンチン vs アルジェリア 予想スタメン

アルゼンチンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestALG
23
エミリアーノ・マルティネス
26
ナウエル・モリーナ
13
クリスティアン・ロメロ
25
ファクンド・メディーナ
19
ニコラス・オタメンディ
7
ロドリゴ・デ・パウル
24
エンソ・フェルナンデス
20
アレクシス・マクアリスター
10
リオネル・メッシ
16
ティアゴ・アルマダ
22
ラウタロ・マルティネス
23
ルカ・ジダン
3
A. Abada
15
ライアン・アイト・ヌーリ
21
ラミ・ベンセバイニ
2
アイサ・マンディ
6
ラミズ・ゼルキ
8
フセム・アワール
7
リヤド・マフレズ
18
モハメド・アムーラ
19
ナビル・ベンタレブ
9
アミーヌ・グイリ

4-2-3-1

ALGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リオネル・スカローニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • V. Petkovic

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

リオネル・スカローニ監督の下、アルゼンチン代表は3度目のワールドカップ優勝に加え、コパ・アメリカでも2度の優勝を果たした。その中心メンバー、中でも象徴的なリーダーであるリオネル・メッシは今も健在だ。メッシは衰えを見せ始めているかもしれないが、アルゼンチンには攻撃力のある選手が揃っている。フリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスは、大舞台で実績のあるゴールスコアラーであり、エンソ・フェルナンデスは中盤から創造性あふれるプレーを見せる。一方、守備面での問題が浮上している。クリスティアン・ロメロの負傷問題を受けて、センターバックに誰が起用されるのか疑問視されているほか、レギュラー左サイドバックのニコラス・タグリアフィコもリヨンでのシーズン終盤は苦戦を強いられた。

ワールドカップ
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG
アルジェリア crest
アルジェリア
ALG

アルジェリアは調子の良い日には、見ていて本当に楽しいチームだ。ベテランのリヤド・マフレズから新進気鋭のイブラヒム・マザまで、攻撃陣には才能あふれる選手が揃っている。スイス代表で素晴らしい手腕を発揮した、大胆不敵なボスニア人監督、ウラジミール・ペトコヴィッチは、体力づくりを非常に重視しており、グループ2位を狙っているだろう。彼が普段採用している4-2-3-1のフォーメーションでは、サイドバックのラヤン・アイト＝ヌーリとラフィク・ベルガリがスピードを生かして攻撃を仕掛け、2人のミッドフィルダーが後方に下がってスピードに欠けるセンターバックのコンビを守る。ただし、よりフラットな4-1-4-1のフォーメーションも可能である。

両チームの近況

ARG
-直近成績

ゴールを許す
14/1
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

ALG
-直近成績

ゴールを許す
12/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

ARG

Last match

ALG

1

Win

0

引分け

0

勝利

4

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位

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