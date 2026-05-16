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AFCチャンピオンズリーグ2
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Yuta Tokuma

【5月17日】アル・ナスルFC対ガンバ大阪のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグ2 2025-26決勝

AFCチャンピオンズリーグ2
アル・ナスルFC 対 ガンバ大阪
アル・ナスルFC
ガンバ大阪

【ACL2放送予定】5月17日開催のAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝、アル・ナスルFC対ガンバ大阪のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年5月17日(日)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 決勝で、アル・ナスルFCとガンバ大阪が対戦する。

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本記事では、アル・ナスルFC対ガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アル・ナスルvsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

アル・ナスルFC対ガンバ大阪は、日本時間5月17日(日)にサウジアラビアのリヤドにある、キングサウード大学スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 決勝
  • 日時：2026年5月17日(日)2:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：アル・ナスルFC vs ガンバ大阪
  • 会場：キングサウード大学スタジアム

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アル・ナスルvsガンバ大阪｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 決勝のアル・ナスルFC対ガンバ大阪は『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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アル・ナスルvsガンバ大阪のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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アル・ナスルvsガンバ大阪 チーム情報

成績

ALN
-直近成績

ゴールを許す
13/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

GOS
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表