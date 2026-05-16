日本時間2026年5月17日(日)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 決勝で、アル・ナスルFCとガンバ大阪が対戦する。
本記事では、アル・ナスルFC対ガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
アル・ナスルvsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間
アル・ナスルFC対ガンバ大阪は、日本時間5月17日(日)にサウジアラビアのリヤドにある、キングサウード大学スタジアムで開催される。
- 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 決勝
- 日時：2026年5月17日(日)2:45キックオフ／日本時間
- 対戦：アル・ナスルFC vs ガンバ大阪
- 会場：キングサウード大学スタジアム
アル・ナスルvsガンバ大阪｜放送・配信予定
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アル・ナスルvsガンバ大阪のおすすめ視聴方法
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