Adoとコラボレーションのユニフォームソング「綺羅」が新CMで放映。作詞作曲はキタニタツヤ

アディダス ジャパン株式会社は、アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォーム クリエイティブパートナーの歌い手・Adoとコラボレーションしたユニフォームソング「綺羅」（KIRA）を楽曲として使用した新CM「もっと、先へ。もっと、自由に。」を4月9日（木）より全国にて放映することを発表した。

本楽曲は、ユニフォームに込めた想いをより多くの方々に届け、日本中をひとつに結び、FIFA ワールドカップ 2026 優勝に向けた応援の熱量を高めるために、ユニフォームのための主題歌として制作。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐ Ado の姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとして、アディダスとともに手がける楽曲制作が実現した。

タイトルの「綺羅」には“美しい衣服”という意味が込められており、作詞・作曲は、シンガーソングライターのキタニタツヤが手掛けた。

楽曲フルバージョンを使用したミュージックビデオは2026年4月27日（月）に公開予定で、本楽曲は2026年4月22日（水）より主要音楽配信サービスにて配信開始予定となっている。

■アディダス サッカー日本代表 2026 ユニフォームソング「綺羅」概要

・2026年4月22日（水）配信

Ado「綺羅」（KIRA）

Words & Music : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ

Arrangement : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ

Drums : Sho Sato / 佐藤 丞

All Other Instruments : Tatsuya Kitani/ キタニタツヤ

Mix : Norikatsu Teruuchi / 照内紀雄

※音楽配信サービス：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC ほかにて配信予定。

・ミュージックビデオ ※2026年4月27日（月）公開

▽制作スタッフ

演出：渡邉直

アニメーション監督：YORUGATA

キャラクターデザイン：YORUGATA、土海 明日香

ペイントディレクター：zohyo

CGディレクター：藤田 将

アニメーションプロデューサー：史耕

アニメーションPM：曽我 岳

アニメーション制作：騎虎

タイトルデザイン：藤谷力澄 、兵頭美桜 、玉城結羽

Ado コメント

楽曲を初めて聞いた時、歌詞が自分自身と重なる部分が多く、歌いながら自然と奮い立たされるような感覚がありました。キタニタツヤさんに書き下ろしていただいたことも嬉しく、「キタニさんのロックを自分が歌えるんだ！」と、とても痺れました。

また、「俺」という一人称はこれまでの自分にはあまりない表現で、新しい挑戦でもありました。レコーディングでは、この一人称に込められた力強さを意識しながら、勇ましく、そして良い意味で“カッコイイ泥臭さ”を感じてもらえるボーカルを目指しました。特にサビのシャウトや節々の低音には、情熱と勇ましさ、葛藤、そしてプレーヤーやアスリートが抱く感情を演じることを意識しています。

この楽曲「綺羅」は、たくさんの方の背中を押せる一曲になっていると思います。アディダス サッカー日本代表 2026ユニフォームソングとして、選手の皆さんやサポーターの方々、そして私のファンの皆さんなど、多くの方の背中を押す楽曲として、長く愛され続けてほしいと願っています。

キタニタツヤ コメント

今回お話をいただいた際、Adoさんに「いつか曲書きたいぜ」と思っていたので、とてもテンションが上がりました。制作時は最初から、ギターをしっかり鳴らしたロックサウンドにしようと考えました。

制作にあたっては、サビの頭でAdoさんの歌をドカーンと爆発させるために、それまでの流れやメロディの音域には大変気を配りました。

実際にAdoさんが歌った完成音源を聴いたときは、ダイナミクス（強弱）の付け方が自分のイメージしていた通りで、超嬉しかったです。

「綺羅」とは、美しい衣服、そしてそれらで着飾った人のことを指す言葉です。この歌は、選手とサポーターの両方に捧げるユニフォームソング。高みを目指す“あなた”と共に「綺羅」はあります。

高みを目指すサッカー日本代表にも、まだ誰の足跡もついていない場所へ進んでいってほしい！と期待しています。