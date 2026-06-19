【6/21】オランダvsスウェーデンの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループFではオランダとスウェーデンが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループF第2節となるオランダvsスウェーデンの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

オランダvsスウェーデン｜キックオフ時間

オランダvsスウェーデン｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

初戦で日本代表相手に2-2のドローに終わったオランダ。前線ではコーディ・ガクポやクリセンシオ・サマーフィルがキレのある動きを見せた一方、守備では不安な要素も。中村敬斗のカットインを許して決められた得点は寄せが甘く、高さがありながらのCKでの失点も慢心による見方が強い。ファン・ダイクやガクポらは1ポイントに一定の満足感を示したが、必然的にスウェーデン戦の重要性は高まっている。日本戦ではフレンキー・デ・ヨングが消され、中盤からなかなかいいボールを配球することができなかった。その問題点をどのように解決するか、そして最終ラインのメンバーは同様でいいのかというポイントもあり、第2戦に向けて並びの変更も十分に考えられるだろう。

ギリギリで本大会出場を決めたスウェーデンだが、望外な大勝で幕を開けた。国内での期待値が低いとの報道もあり、ロングボールもいとわない割り切ったスタイルを選択している様子。それでも、ヴィクトル・ギェケレシュとアレクサンデル・イサクの2トップは脅威で、2人だけでフィニッシュに持っていけるだけの強さと速さを兼ね備える。オランダ戦でもボールを持たせてカウンターというスタイルは変わらず、空いたスペースをどう生かし効率よく得点に結びつけられるかがカギに。チャンスさえあれば、オランダの息の根を止める決定力は間違いなくある。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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