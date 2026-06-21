日本の守備の要DF冨安健洋「常にポジティブを心掛けていた」W杯で勝利も慢心せず「ここにいるだけではダメ」

日本代表のDF冨安健洋がチュニジア代表戦後に『DAZN』のフラッシュインタビューに応じた。

北中米で開催されているFIFAワールドカップのグループF第2戦で、日本代表はチュニジアと激突。計4得点を奪って4-0で快勝し、今大会初勝利を飾った。

先発出場してクリーンシートに貢献した冨安は「結果として、4-0で勝ち点3を取れたので良かったです」とした。

「多少のミスはありましたが、こういう大会は細かいミスを気にしてやるような大会ではない。常にポジティブを心掛けていた。あとは自分一人でプレーしているわけではないと、僕に限らずみんなが思っている。チームのためにプレーしているので、それが結果として4-0の勝ちにつながった」

W杯前はケガなどの影響で日本代表はおろか、戦線からも離れていたが大舞台で力を証明した。

冨安は「日本代表の一員としてサッカーできていることは当たり前じゃない」としつつ、「ここにいるだけではダメ。日本の優勝のために、僕自身も貢献しないといけないので、ピッチ上でもっと自分の良さを出して、チームの勝利に貢献したい」と意気込んだ。

次戦は中4日でスウェーデン代表戦となるなか、「まずはしっかりとリカバリーして、いい準備をしたい」とした。