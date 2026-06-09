日本代表、9月のキリンチャレンジカップ2026チケット販売概要を発表。W杯後9月24日宮城、28日広島で対外試合

JFAは今年9月24日(木)に宮城県のキューアンドエースタジアムみやぎで行われるキリンチャレンジカップ2026「SAMURAI BLUE（日本代表）対 対戦国未定」と、9月28日(月)に広島県のエディオンピースウイング広島で行われるキリンチャレンジカップ 2026「SAMURAI BLUE（日本代表）対 対戦国未定」のチケット販売概要が決定したと発表した。

現在、森保一監督の下でFIFAワールドカップ2026のために米国合宿を行っている日本代表。今年9月のキリンチャレンジカップ2026における対戦相手は未定となっているが、宮城県での試合のキックオフは遅くとも19時20分まで、広島県での試合のキックオフは19時から19時25分の間でのキックオフを予定していると発表された。

なお、両試合のチケットは、「チケット不正転売禁止法」の対象となる「特定興行入場券（特定チケット）」です。購入者または入場資格者の氏名・連絡先を確認した上で販売。販売価格を超える金額での転売など興行主の同意のないチケットの有償譲渡は固く禁止される。

正式なキックオフ時間は決まり次第発表されるが、日本代表にとってW杯後初となる国際親善試合となる予定だ。

■9月24日宮城の試合のチケット概要

大会名 称：キリンチャレンジカップ 2026

日 時：9 月24 日（木）ナイトゲーム（~19:20 キックオフ予定）

対 戦 カ ー ド：SAMURAI BLUE（日本代表） 対 対戦国未定

会 場：宮城／キューアンドエースタジアムみやぎ

主 催：公益財団法人日本サッカー協会

主 管：一般社団法人宮城県サッカー協会

特別協 賛：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

JFA オフィシャルトップパートナー：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

JFA オフィシャルサプライヤー：アディダス ジャパン株式会社

チ ケ ッ ト 販 売 期 間：一般販売（先着制／ダイナミックプライシング）：6 月13 日（土）10:00～

■9月28日広島の試合のチケット概要

大 会 名 称：キリンチャレンジカップ 2026

日 時：9 月28 日（月）ナイトゲーム（19:00~19:25 キックオフ予定）

対 戦 カ ー ド：SAMURAI BLUE（日本代表） 対 対戦国未定

会 場：広島／エディオンピースウイング広島

主 催：公益財団法人日本サッカー協会

主 管：公益財団法人広島県サッカー協会

特別協 賛：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

JFA オフィシャルトップパートナー ：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

JFA オフィシャルサプライヤー ：アディダス ジャパン株式会社

チ ケ ッ ト 販 売 期 間：一般販売（先着制／ダイナミックプライシング）：6 月14 日（日）10:00～