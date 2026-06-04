W杯、各国の決勝トーナメント進出の可能性は？スペインが-10000オッズで首位、日本代表は…

いよいよ始まるW杯。前回大会はアルゼンチン代表での優勝となったなか、史上最多の48チームが集結し、32チームが決勝トーナメントに進む。
森保一監督の率いる日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦。なお、『FOX SPORTS』による決勝トーナメント進出オッズでは、オランダが全体10位となる-1400オッズで、日本代表は-400で23位。スウェーデンは31位、チュニジアは38位となった。
なお、1位はスペインで-10000オッズとなり、2位にアルゼンチン代表、3位はブラジル代表、2018年大会の王者フランス代表は7位となっている。なお、最下位はキュラソーの+1000オッズだ。
全48チームの決勝トーナメント進出オッズは以下の通り。
【W杯決勝トーナメント進出オッズ】
1、スペイン：-10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）
2、アルゼンチン：-10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）
3、ブラジル：-10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）
4、ドイツ：-10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）
5、イングランド： -10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）
6、ポルトガル： -5000（10ドル賭けて合計10.20ドル獲得）
7、フランス： -5000（10ドル賭けて合計10.20ドル獲得）
8、ベルギー：-3500（10ドル賭けて合計10.29ドル獲得）
9、スイス：-1800（10ドル賭けて合計10.56ドル獲得）
10、オランダ：-1400（10ドル賭けて合計10.71ドル獲得）
11、メキシコ：-1400（10ドル賭けて合計10.71ドル獲得）
12、モロッコ：-1000（10ドル賭けて合計11ドル獲得）
13、コロンビア：-1000（10ドル賭けて合計11ドル獲得）
14、ウルグアイ：-1000（10ドル賭けて合計11.11ドル獲得）
15、エクアドル：-900（10ドル賭けて合計11.11ドル獲得）
16、ノルウェー：-900（10ドル賭けて合計11.11ドル獲得）
17、アメリカ合衆国：-750（10ドル賭けて合計11.33ドル獲得）
18、カナダ：-750（10ドル賭けて合計11.33ドル獲得）
19、クロアチア: -500 (10 ドル賭けて合計 12 ドル獲得)
20、オーストリア: -500 (10 ドル賭けて合計 12 ドル獲得)
21、トルコ: -500 (10 ドル賭けて合計 12 ドル獲得)
22、コートジボワール: -500 (10 ドル賭けて合計 12 ドル獲得)
23、日本: -400 (10 ドル賭けて合計 12.50 ドル獲得)
24、エジプト: -340 (10 ドル賭けて合計 12.94 ドル獲得)
25、アルジェリア: -310 (10 ドル賭けて合計 13.23 ドル獲得)
26、スコットランド: -310 (10 ドル賭けて合計 13.23 ドル獲得)
27、チェコ: -310 (10 ドル賭けて合計 41 ドル獲得)
28、韓国: -310 (10 ドル賭けて合計 13.23 ドル獲得)
29、ボスニア・ヘルツェゴビナ: -240 (賭け10ドル賭けて合計14.17ドル獲得)
30セネガル: -230 (10ドル賭けて合計14.35ドル獲得)
【以下の31位以下のチーム】
31、スウェーデン: -230 (10ドル賭けて合計14.35ドル獲得)
32、パラグアイ: -205 (10ドル賭けて合計14.88ドル獲得)
33、イラン: -200 (10ドル賭けて合計15ドル獲得)
34、ガーナ: -155 (10ドル賭けて合計16.45ドル獲得)
35、コンゴ民主共和国: -115 (10ドル賭けて合計18.70ドル獲得)
36、オーストラリア: -110 (10ドル賭けて合計19.09ドル獲得)
37、ニュージーランド：+150（10ドル賭けて合計25ドル獲得）
38、チュニジア：+140（10ドル賭けて合計24ドル獲得）
39、南アフリカ：+120（10ドル賭けて合計22ドル獲得）
40、サウジアラビア：+105（10ドル賭けて合計20.50ドル獲得）
41、カーボベルデ：+200（10ドル賭けて合計30ドル獲得）
42、ウズベキスタン：+210（10ドル賭けて合計31ドル獲得）
43、パナマ：+220（10ドル賭けて合計32ドル獲得）
44、カタール：+250（10ドル賭けて合計35ドル獲得）
45、ヨルダン： +350（10ドル賭けて合計45ドル獲得）
46、イラク：+450（10ドル賭けて合計55ドル獲得）
47、ハイチ：+800（10ドル賭けて合計90ドル獲得）
48、キュラソー： +1000（10ドル賭けて合計110ドル獲得）