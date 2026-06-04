W杯、各国の決勝トーナメント進出の可能性は？スペインが-10000オッズで首位、日本代表は…

いよいよ始まるW杯。前回大会はアルゼンチン代表での優勝となったなか、史上最多の48チームが集結し、32チームが決勝トーナメントに進む。

森保一監督の率いる日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦。なお、『FOX SPORTS』による決勝トーナメント進出オッズでは、オランダが全体10位となる-1400オッズで、日本代表は-400で23位。スウェーデンは31位、チュニジアは38位となった。

なお、1位はスペインで-10000オッズとなり、2位にアルゼンチン代表、3位はブラジル代表、2018年大会の王者フランス代表は7位となっている。なお、最下位はキュラソーの+1000オッズだ。

全48チームの決勝トーナメント進出オッズは以下の通り。

【W杯決勝トーナメント進出オッズ】

1、スペイン：-10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）

2、アルゼンチン：-10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）

3、ブラジル：-10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）

4、ドイツ：-10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）

5、イングランド： -10000（10ドル賭けて合計10.10ドル獲得）

6、ポルトガル： -5000（10ドル賭けて合計10.20ドル獲得）

7、フランス： -5000（10ドル賭けて合計10.20ドル獲得）

8、ベルギー：-3500（10ドル賭けて合計10.29ドル獲得）

9、スイス：-1800（10ドル賭けて合計10.56ドル獲得）

10、オランダ：-1400（10ドル賭けて合計10.71ドル獲得）

11、メキシコ：-1400（10ドル賭けて合計10.71ドル獲得）

12、モロッコ：-1000（10ドル賭けて合計11ドル獲得）

13、コロンビア：-1000（10ドル賭けて合計11ドル獲得）

14、ウルグアイ：-1000（10ドル賭けて合計11.11ドル獲得）

15、エクアドル：-900（10ドル賭けて合計11.11ドル獲得）

16、ノルウェー：-900（10ドル賭けて合計11.11ドル獲得）

17、アメリカ合衆国：-750（10ドル賭けて合計11.33ドル獲得）

18、カナダ：-750（10ドル賭けて合計11.33ドル獲得）

19、クロアチア: -500 (10 ドル賭けて合計 12 ドル獲得)

20、オーストリア: -500 (10 ドル賭けて合計 12 ドル獲得)

21、トルコ: -500 (10 ドル賭けて合計 12 ドル獲得)

22、コートジボワール: -500 (10 ドル賭けて合計 12 ドル獲得)

23、日本: -400 (10 ドル賭けて合計 12.50 ドル獲得)

24、エジプト: -340 (10 ドル賭けて合計 12.94 ドル獲得)

25、アルジェリア: -310 (10 ドル賭けて合計 13.23 ドル獲得)

26、スコットランド: -310 (10 ドル賭けて合計 13.23 ドル獲得)

27、チェコ: -310 (10 ドル賭けて合計 41 ドル獲得)

28、韓国: -310 (10 ドル賭けて合計 13.23 ドル獲得)

29、ボスニア・ヘルツェゴビナ: -240 (賭け10ドル賭けて合計14.17ドル獲得)

30セネガル: -230 (10ドル賭けて合計14.35ドル獲得)

【以下の31位以下のチーム】

31、スウェーデン: -230 (10ドル賭けて合計14.35ドル獲得)

32、パラグアイ: -205 (10ドル賭けて合計14.88ドル獲得)

33、イラン: -200 (10ドル賭けて合計15ドル獲得)

34、ガーナ: -155 (10ドル賭けて合計16.45ドル獲得)

35、コンゴ民主共和国: -115 (10ドル賭けて合計18.70ドル獲得)

36、オーストラリア: -110 (10ドル賭けて合計19.09ドル獲得)

37、ニュージーランド：+150（10ドル賭けて合計25ドル獲得）

38、チュニジア：+140（10ドル賭けて合計24ドル獲得）

39、南アフリカ：+120（10ドル賭けて合計22ドル獲得）

40、サウジアラビア：+105（10ドル賭けて合計20.50ドル獲得）

41、カーボベルデ：+200（10ドル賭けて合計30ドル獲得）

42、ウズベキスタン：+210（10ドル賭けて合計31ドル獲得）

43、パナマ：+220（10ドル賭けて合計32ドル獲得）

44、カタール：+250（10ドル賭けて合計35ドル獲得）

45、ヨルダン： +350（10ドル賭けて合計45ドル獲得）

46、イラク：+450（10ドル賭けて合計55ドル獲得）

47、ハイチ：+800（10ドル賭けて合計90ドル獲得）

48、キュラソー： +1000（10ドル賭けて合計110ドル獲得）