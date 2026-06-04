オランダ代表DFファン・ダイクが落胆「こんな結果になるのは望ましくない」リヴァプール監督の解任にも言及「驚きだった」

今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップに臨むオランダ代表は、3日にオランダ国内でアルジェリア代表と親善試合を行った。試合はオランダ代表が有利に進めるも、なかなか得点を奪えず。すると試合終了間際に失点して、0-1で敗戦した。

守備の要として期待されるファン・ダイクは「こんな結果になるのは望ましくない。試合内容を見れば、少なくとも2-0でリードしているべきだった。早く調子を取り戻して、これからは確実に決められるようにしたい。ほとんどの選手が出場時間を得られたのは良いことだが、もちろん負けるためにプレーしているわけではない」と語った。『VI』が伝えた。

オランダ代表は今後ウズベキスタン代表と対戦し、15日に日本代表とのW杯初戦を迎える。

ファン・ダイクは「もっと良いプレーをしなければならないのは明らかだ。月曜日にそのチャンスがもう一度あるので、しっかり準備しておかなければならない」と気を引き締めた。

また、ファン・ダイクは所属クラブのリヴァプールで今季監督を務めていたアルネ・スロット氏が解任されたことにも言及。「それは驚きだった。アルネとアシスタントのシプケ・フルショフと話したが、彼らが私にとってどれほど大切な存在だったか…。感謝しているよ。リヴァプールというクラブは、この状況を乗り越えて必ず良くなると信じている」とした。