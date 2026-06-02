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スペイン代表がW杯の背番号を発表！神童ヤマルは19、10番はバルセロナのダニ・オルモに

スペイン 対 カーボベルデ
スペイン
ワールドカップ

【欧州・海外サッカー ニュース】今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表の背番号は？

スペインサッカー連盟（RFEF）は1日、今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表の背番号を発表した。

優勝候補の一角としてグループHに入った欧州王者スペイン。ロドリやミケル・オヤルサバル、ペドリといった主力選手を順当に選出され、負傷中で開幕には間に合わないとみられるラミン・ヤマルも選ばれた。

そんななか、W杯での背番号が発表。背番号10はバルセロナのダニ・オルモとなり、ヤマルは19となった。また背番号9にガビ、8はファビアン・ルイス、ペドリは20番。背番号1はダビド・ラヤに決まった。

6月16日にカーボベルデとの初戦を迎えるスペイン代表の背番号は以下の通りだ。

【スペイン代表背番号】

ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
カーボベルデ crest
カーボベルデ
CPV

1　ダビド・ラヤ（アーセナル）

2　マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）

3　アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン）

4　エリック・ガルシア（バルセロナ）

5　マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）

6　ミケル・メリーノ（アーセナル）

7　フェラン・トーレス（バルセロナ）

8　ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）

9　ガビ（バルセロナ）

10　ダニ・オルモ（バルセロナ）

11　ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）

12　ペドロ・ポロ（トッテナム）

13　ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

14　アイメリク・ラポルテ（アトレティコ・クルブ）

15　アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリー）

16　ロドリ（マンチェスター・シティ）

17　ニコ・ウィリアムズ（アトレティコ・クルブ）

18　マルティン・スビメンディ（アーセナル）

19　ラミン・ヤマル（バルセロナ）

20　ペドリ（バルセロナ）

21　ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

22　パウ・クバルシ（バルセロナ）

23　ウナイ・シモン（アトレティコ・クルブ）

24　マルク・ククレジャ（チェルシー）

25　ビクトル・ムニョス（オサスナ）

26　ボルハ・イグレシアス（セルタ）

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