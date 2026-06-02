スペイン代表がW杯の背番号を発表！神童ヤマルは19、10番はバルセロナのダニ・オルモに

スペインサッカー連盟（RFEF）は1日、今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表の背番号を発表した。

優勝候補の一角としてグループHに入った欧州王者スペイン。ロドリやミケル・オヤルサバル、ペドリといった主力選手を順当に選出され、負傷中で開幕には間に合わないとみられるラミン・ヤマルも選ばれた。

そんななか、W杯での背番号が発表。背番号10はバルセロナのダニ・オルモとなり、ヤマルは19となった。また背番号9にガビ、8はファビアン・ルイス、ペドリは20番。背番号1はダビド・ラヤに決まった。

6月16日にカーボベルデとの初戦を迎えるスペイン代表の背番号は以下の通りだ。

【スペイン代表背番号】

1 ダビド・ラヤ（アーセナル）

2 マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）

3 アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン）

4 エリック・ガルシア（バルセロナ）

5 マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）

6 ミケル・メリーノ（アーセナル）

7 フェラン・トーレス（バルセロナ）

8 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）

9 ガビ（バルセロナ）

10 ダニ・オルモ（バルセロナ）

11 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）

12 ペドロ・ポロ（トッテナム）

13 ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

14 アイメリク・ラポルテ（アトレティコ・クルブ）

15 アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリー）

16 ロドリ（マンチェスター・シティ）

17 ニコ・ウィリアムズ（アトレティコ・クルブ）

18 マルティン・スビメンディ（アーセナル）

19 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

20 ペドリ（バルセロナ）

21 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

22 パウ・クバルシ（バルセロナ）

23 ウナイ・シモン（アトレティコ・クルブ）

24 マルク・ククレジャ（チェルシー）

25 ビクトル・ムニョス（オサスナ）

26 ボルハ・イグレシアス（セルタ）