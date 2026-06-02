スペイン代表がW杯の背番号を発表！神童ヤマルは19、10番はバルセロナのダニ・オルモに

スペインサッカー連盟（RFEF）は1日、今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表の背番号を発表した。
優勝候補の一角としてグループHに入った欧州王者スペイン。ロドリやミケル・オヤルサバル、ペドリといった主力選手を順当に選出され、負傷中で開幕には間に合わないとみられるラミン・ヤマルも選ばれた。
そんななか、W杯での背番号が発表。背番号10はバルセロナのダニ・オルモとなり、ヤマルは19となった。また背番号9にガビ、8はファビアン・ルイス、ペドリは20番。背番号1はダビド・ラヤに決まった。
6月16日にカーボベルデとの初戦を迎えるスペイン代表の背番号は以下の通りだ。
【スペイン代表背番号】
1 ダビド・ラヤ（アーセナル）
2 マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
3 アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン）
4 エリック・ガルシア（バルセロナ）
5 マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリー）
6 ミケル・メリーノ（アーセナル）
7 フェラン・トーレス（バルセロナ）
8 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）
9 ガビ（バルセロナ）
10 ダニ・オルモ（バルセロナ）
11 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）
12 ペドロ・ポロ（トッテナム）
13 ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
14 アイメリク・ラポルテ（アトレティコ・クルブ）
15 アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリー）
16 ロドリ（マンチェスター・シティ）
17 ニコ・ウィリアムズ（アトレティコ・クルブ）
18 マルティン・スビメンディ（アーセナル）
19 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
20 ペドリ（バルセロナ）
21 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
22 パウ・クバルシ（バルセロナ）
23 ウナイ・シモン（アトレティコ・クルブ）
24 マルク・ククレジャ（チェルシー）
25 ビクトル・ムニョス（オサスナ）
26 ボルハ・イグレシアス（セルタ）