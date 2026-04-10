補強勧めるマグワイア、マンチェスター・Uで輝けなかった選手の原因を挙げる「彼らにとってはクラブが…」

マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）のイングランド代表DFハリー・マグワイアが、今夏の補強を強く求めた。

マイケル・キャリック監督の下で好調を維持しているユナイテッド。今季はリーグ戦第31節終了時点で3位につけており、来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場圏にも入っている。

ここまで公式戦20試合2得点1アシストを記録し、今月7日に2027年夏までの契約延長が発表されたマグワイアは「私は常に競争力のあるチームの一員でありたいと思ってきた。昨年の選手獲得はうまくいき、チームに貢献してくれるトッププレーヤーを何人か獲得できた」とした上で、「今年の夏はビッグサマー（補強が活発）になると思う」と補強について語った。『ESPN』が伝えた。

「しっかりとした選手を獲得する必要がある。もちろん監督に対する大きな決断もあるけど、新たな選手をチームに迎え入れることが重要だと考えている」

「今年はヨーロッパの大会に出場しなかったから40試合を戦うだけ。だから今年の夏は重要になるはずだ。来年は間違いなくもっと大きなチームが必要になる」

最後のプレミアリーグ制覇から13年が経ったユナイテッド。2019年夏に加入したマグワイアは、これまで何度も輝けなかった選手たちを見てきた。その教訓を生かした補強を呼びかける。

「このクラブに入ってくる選手をたくさん見てきたが、率直に言って、彼らにとってはクラブが大きすぎたんだ。注目を浴び、徹底的に分析され、ゴールが決まるたびに、誰かの責任だと言われる。元選手たちもそれについて語るだろう。それはこのクラブでプレーする上で避けられないことだ」

ユナイテッドの重圧に耐えられる選手が必要だと訴えた。その上で、チームが現在の好調を維持し、能力の高い選手を獲得できれば「我々が到達できる限界はないと思う」と自信をのぞかせた。

「チームは強いチームになりつつあるように感じている。でも、この夏は本当に、本当に大事な夏になるだろう。もっと多くの選手が必要だ。もっと質の高い選手が必要だ。先発メンバーに入れる選手が必要だ。そして、すべてがうまくかみ合ったときに、シーズンの開幕時にどのような状況になるか分かるだろう」