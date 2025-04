Valladolid, Montpellier, Monza e Lecce alla ricerca di punti: il rischio retrocessione è concreto

I tre fanalini di coda di Liga, Serie A e Ligue 1 sono vicini alla caduta e anche i salentini rischiano: almeno una potrebbe rialzarsi questo weekend.

Guardando in fondo alle classifiche dei campionati in Spagna, Italia e Francia, diversi club sono in grande difficoltà. Esaminiamo cosa li attende in questa settimana.

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Real Valladolid - Destinato alla retrocessione

Il Real Valladolid, di proprietà della leggenda brasiliana Ronaldo, da tempo è un'accreditata alla retrocessione in Segunda. Hanno raccolto un solo punto nelle ultime 10 partite, e quel punto è arrivato contro la squadra direttamente sopra di loro, il Las Palmas. Sono ultimi in classifica nella Liga, a 11 punti dalla salvezza, e ormai sembrano destinati a retrocedere.

Nella prossima partita il Valladolid deve affrontare il Getafe, che si trova tranquilllo a metà classifica. La squadra di José Bordalás non ha molto da chiedere alla sua stagione, ma alcuni recenti risultati suggeriscono che il club situato nei sobborghi di Madrid abbia comunque voglia di fare bene. Il Getafe ha recentemente battuto l'Atletico Madrid ed è favorito anche per la sfida di Valladolid.

I giocatori della squadra di Álvaro Rubio non mostrano segni di ripresa in questa fase e sembrano non in grado di evitare la retrocessione in Segunda División. Non riescono mai a mantenere la porta inviolata e fanno fatica a segnare: un'altra sconfitta allo Stadio José Zorrilla contro il Getafe sembra essere uno scenario.

Monza - Lo spauracchio della Serie B si avvicina

Come il Valladolid in Spagna, anche il Monza in Italia sembra non poter evitare la retrocessione. Sono ultimi in Serie A con un distacco di 10 punti sul Lecce, al 17° posto - che sembra quasi impossibile da colmare. Tuttavia, la squadra di Alessandro Nesta ha raccolto punti in casa contro alcune squadre in una situazione di classifica complicata e il loro prossimo avversario non è in gran forma.

Il Como ha fatto abbastanza per evitare la retrocessione e le vittorie importanti contro Udinese, Fiorentina e Napoli hanno creato un grande divario tra i lariani e le ultime tre posizioni di classifica. Tuttavia, non sono riusciti a sconfiggere due squadre impegnate nella lotta salvezza come Venezia ed Empoli lo scorso marzo. Il Monza in questo derby lombardo ha il vantaggio di giocare in casa.

I pareggi ottenuti contro Lecce, Parma ed un eventuale risultato utile contro il Como non basteranno ai brianzoli per conquistare la salvezza ma dimostrerebbe almeno al loro allenatore, che ci sarebbe ancora qualche speranza in vista di questo finale di stagione.

Lecce - Un'occasione per fermare la caduta

Alla fine di gennaio, dopo aver appena battuto il Parma per 3-1, il Lecce sembrava essersi collocato in una situazione tranquilla. I salentini erano 13°, e anche se il divario di punti tra loro e la zona retrocessione era piccolo, sembravano comunque in grado di poter gestire il resto della stagione.

Tuttavia, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive, i giallorossi sono pericolosamente vicini agli ultimi tre ultimi posti. Gli uomini di Marco Giampaolo hanno segnato solo tre gol nelle ultime sette partite: il trasferimento di Patrick Dorgu al Manchester United, inoltre, non ha certamente aiutato la squadra, privata di un tassello importantre. Questo weekend, però, il Lecce ha una grande opportunità.

I giallorossi affrontano il Venezia, che non vince in trasferta da maggio: una vittoria potrebbe farli allontanare notevolmente dalla zona retrocessione. Sarà importante per i salentini ritrovare parte della loro forma casalinga dalla fine del 2024 ma in questo frangente va comunque sottolineato l'ottimo rendimento sotto porta di Nikola Krstović, che, in prospettiva potrebbe aiutare molto la squadra nella lotta salvezza.

Montpellier - Gli ex campioni di Ligue 1 vedono il baratro

Nella stagione 2011/12 Il Montpellier, guidato da Olivier Giroud e Younès Belhanda, ha strappato il titolo al PSG contro ogni aspettativa compiendo un'impresa storica. Anche se il loro successo è rimasto isolato, il club occitano è rimasto nella massima serie per le 12 stagioni successive.

La striscia di permanenza nella Ligue 1 della durata complessiva di 16 stagioni sembra essere però prossima alla fine, con la squadra di Jean-Louis Gasset in crisi. Il francese ha vinto solo tre partite da quando il tecnico ha preso il comando a ottobre, e non sembra esserci modo di invertire la rotta. Il Montpellier è a 11 punti dalla salvezza, con sette partite da giocare, ed è reduce da sette partite di fila.

Questo weekend, tuttavia, il club occitano affrontauna squadra con un rendimento difensivo altrettanto pessimo . Il Le Havre è in forma migliore e tra febbraio/marzo ha conquistato tre successi che gli consentono di poter inseguire la salvezza, ma fatica a mantenere la porta inviolata. Il Le Havre prende goal da 16 partite: in questo scontro diretto il Montpellier potrebbe interrompere la sua striscia di quattro partite senza goal segnati, pur rimanendo comunque a rischio sconfitta.