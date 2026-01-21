Come scommettere su un weekend chiave in Serie A mentre le squadre in trasferta continuano a prosperare

Ci sono due scontri tra le prime cinque in programma domenica, con queste partite destinate a influenzare significativamente la corsa allo Scudetto dietro l'attuale capolista, l'Inter.

Mercati Serie A Lottomatica Goldbet Netbet AC Milan batte Roma 2.20 2.20 2.15 Juventus - Napoli: pareggio 3.15 3.15 3.15 Parma vince o pareggia contro Atalanta 1.12 1.12 1.30

Il vantaggio casalingo di poco valore in Serie A

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a modifiche

Negli ultimi due anni in Italia, c'è stata una chiara tendenza delle squadre in trasferta a sfidare le aspettative. Durante le stagioni di Serie A 2022/23 e 2023/24, le squadre di casa hanno vinto circa il 42% delle loro partite. Tuttavia, quella cifra è scesa al 39,7% la scorsa stagione, per poi diminuire ulteriormente quest'anno. All'inizio di questo mese, la 19ª giornata non ha visto alcuna vittoria casalinga. È stata solo la quarta volta in 31 anni che un'intera giornata di campionato è passata senza che nessuno vincesse nel proprio stadio.

Questo schema di successo in trasferta non è stato replicato negli altri principali paesi europei. Le percentuali di vittorie casalinghe sono al 45% o superiori in tutti gli altri grandi campionati europei. In Ligue 1, più della metà delle partite ha visto i padroni di casa ottenere vittorie.

È difficile individuare le ragioni esatte per cui la Serie A è stata così diversa. Tuttavia, si è spostata nuovamente verso le sue radici storiche come campionato più difensivo negli ultimi tempi. In media, sono stati segnati solo 2,32 gol ogni 90 minuti nel massimo campionato italiano quest'anno. Con le difese spesso in cima, le squadre in trasferta hanno avuto più fortuna a strappare pareggi e vittorie di misura in trasferta.

Dieci squadre hanno raccolto almeno tanti punti in trasferta quanti ne hanno ottenuti in casa in Serie A 2025/26. Bologna, Cremonese, Sassuolo, Torino, Parma e Verona hanno avuto prestazioni migliori lontano da casa.

Riusciranno le squadre in trasferta a trionfare nel doppio confronto cruciale?

Anche la 21ª giornata ha prodotto poco successo casalingo. Le squadre che giocavano davanti ai propri tifosi hanno segnato in media solo 0,5 gol. Nessuna squadra di casa ha segnato più di una volta.

Questo crea un interessante angolo di scommessa in vista di un weekend cruciale in Serie A. Napoli e Milan saranno desiderosi di continuare la tendenza, mentre si recano a giocare rispettivamente contro Juventus e Roma.

Il Milan è attualmente secondo dietro ai rivali cittadini dell'Inter nella classifica e nel mercato delle scommesse dirette. Ha perso solo una delle sue 21 partite di campionato quest'anno, e quella sconfitta solitaria è avvenuta in casa. La squadra di Massimiliano Allegri merita di essere sostenuta per battere una Roma che ha un pessimo record nelle grandi partite. I Giallorossi hanno perso tutte e quattro le partite contro le squadre attualmente nelle prime cinque posizioni. Nel frattempo, il Milan ha ottenuto 10 punti dalle sue quattro uscite contro avversari della top five.

L'incontro tra Juventus e Napoli di domenica potrebbe anche essere una partita decisiva per entrambi i club. Il duo in alta classifica ha sfidato la tendenza generale, poiché ha raccolto cinque punti in più in casa rispetto alle trasferte. Tuttavia, i campioni in carica hanno la possibilità di lasciare Torino con un punto. Il Napoli ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato. Ha perso solo una volta in questa stagione contro squadre che attualmente occupano le prime sette posizioni.

Quattro pareggi casalinghi hanno anche frenato la spinta della Juve per entrare seriamente in lizza per lo Scudetto. Tuttavia, rimangono imbattuti in casa in tutte le competizioni. Questo suggerisce che il pareggio sia la scommessa di valore, con una probabilità implicita del 32,3%.

Altrove questo weekend, il Parma sembra valere la pena di essere sostenuto per evitare la sconfitta in trasferta contro un'Atalanta distratta dagli impegni europei. Gli ospiti hanno perso solo una delle ultime sei partite di campionato, e quella è stata contro i leader dell'Inter. Sono imbattuti in cinque trasferte in Serie A.







