Chi conquisterà il 4° posto in Serie A? Tutte e 4 le squadre possono farcela, ma quali offrono le quote migliori per gli scommettitori?

Mentre la corsa al titolo della Serie A ha catturato l'attenzione di tutti, è in corso una battaglia interessante per il quarto posto.

Posizionamento nei primi quattro posti della Serie A Lottomatica NetBet Goldbet Juventus 1.81 1.85 1.85 Roma 3.50 3.00 3.50 Lazio 6.00 6.50 6.00 Bologna 7.00 6.50 7.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Un Posto nei Primi Quattro della Serie A Resta in Palio

La corsa al titolo in Serie A potrebbe essere finita, ma la lotta per l'ultimo posto in Champions League si sta infiammando. Quattro squadre si contendono l'unico posto rimanente nei primi quattro, e solo un punto le separa. Attualmente, la Juventus è al quarto posto, ma Roma, Lazio e Bologna sono subito dietro e hanno tutte una reale possibilità di superarla.

Qui diamo un'occhiata a chi è in corsa e chi potrebbe portare a termine il compito.

Roma - Contendenti in Forma Smagliante

Anche se la Roma sta inseguendo la Juventus in questo momento, sembra la scelta di valore in questa corsa. Loro hanno raggiunto la forma migliore al momento giusto. La squadra di Claudio Ranieri è imbattuta da 19 partite di campionato, vincendone 14.

I bookmaker offrono ancora quote generose sulla Roma, probabilmente a causa delle difficili partite in arrivo. Affronteranno l'Atalanta, terza in classifica, e poi giocheranno contro il Milan nella penultima partita.

Tuttavia, hanno battuto squadre tra le prime otto, come Inter e Fiorentina, nelle ultime due partite. Questo dimostra che sono in grado di battere avversari forti. Le loro quote più lunghe non dovrebbero scoraggiare gli scommettitori, vista la loro attuale forma forte.

Juventus in difficoltà per mantenere il posto

La Juventus è attualmente al quarto posto ed è favorita per rimanerci. Tuttavia, questo è un po' sorprendente dato il loro rendimento, che suggerisce che probabilmente sono la squadra da evitare. Hanno vinto solo tre delle ultime otto partite di campionato.

Se continuano con questo rendimento, saranno sicuramente spinti fuori dai primi quattro. La prossima partita in trasferta contro la Lazio è cruciale, poiché sono uno dei loro principali rivali. È difficile trovare molti argomenti ragionevoli per la Juve per rimanere nella corsa ai primi quattro posti.

Sono anche senza vittorie nelle ultime quattro partite di campionato in trasferta. Inoltre, le loro prospettive non sembrano buone contro la Lazio. La Juve non ha vinto una partita di campionato in trasferta questa stagione contro nessuna squadra che sia attualmente tra le prime nove. Se non ottengono un buon risultato questo weekend, le loro quote potrebbero allungarsi di molto.

Lazio: sfide in casa

La Lazio è appena dietro la Roma in classifica e sta silenziosamente mettendo insieme un forte finale di stagione. Sebbene abbia perso solo una delle ultime 14 partite di campionato, i sei pareggi in quel periodo potrebbero danneggiare le loro possibilità di essere tra i primi quattro.

Se vincono le partite successive invece di pareggiare, potrebbero ancora avere una possibilità. Tuttavia, il loro calendario è impegnativo. Devono ancora affrontare l'Inter in trasferta dopo la partita contro la Juventus. D'altro canto, hanno già vinto 1-0 in trasferta contro le altre due squadre che sono tra le prime tre.

Due delle loro tre partite casalinghe rimanenti potrebbero causare loro i maggiori problemi. La Lazio ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato in casa. Sette pareggi in quelle partite sono il loro problema più grande. Non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna di quelle partite. Pertanto, quel pessimo record casalingo rende comprensibili le loro quote lunghe.

Bologna - L'Outsider

Il Bologna è a un punto dietro le altre tre squadre e si trova a 62 punti. Anche se sono entrati tra i primi quattro la scorsa stagione, hanno mostrato segni di rallentamento questa volta. Hanno vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A.

Hanno due difficili trasferte contro il Milan e la Fiorentina. Tuttavia, rimanere vicini alle squadre sopra di loro è cruciale perché i risultati degli scontri diretti sono usati come principale criterio di spareggio alla fine della stagione. Il Bologna ha un miglior record negli scontri diretti contro Lazio e Roma.

Questo rende le loro quote lunghe piuttosto generose. Tuttavia, il loro attuale calo di forma è difficile da ignorare e spiega il loro prezzo elevato. Con l'esperienza di arrivare fino in fondo, loro potrebbero essere una scommessa calcolata.