Sosteniamo il Napoli per la vittoria, poiché puntano a superare il loro periodo difficile con una vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona.

Pronostici Napoli - Sassuolo: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Napoli - Sassuolo

Napoli vincente senza subire gol a quota 2.00 su Goldbet

Napoli segna oltre 1.5 gol a quota 1.63 su William Hill

Rasmus Hojlund marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Napoli 2-0 Sassuolo

Pronostico marcatore: Napoli – Scott McTominay, Rasmus Hojlund

Il Napoli ha avuto una forma incostante recentemente. Ha perso punti in Champions League e Serie A, ma ha anche vinto la Supercoppa Italiana dall'inizio del nuovo anno. Un pareggio 1-1 con il Parma a metà settimana ha segnato il terzo pareggio consecutivo, e gli Azzurri saranno ansiosi di tornare alla vittoria.

Il Sassuolo sta lottando per le vittorie, poiché non ha vinto in sei partite di Serie A, avendo vinto solo sei partite di Serie A in tutta la stagione. Gli Azzurri hanno perso 3-0 contro la Juventus e 2-0 contro la Roma nelle due partite precedenti, quindi vedranno questa partita come un'opportunità per riprendere slancio vincente.

Probabili formazioni Napoli - Sassuolo

Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola, Politano, Elmas, Hojlund

Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Matic, Lipani, Kone, Fadera, Lauriente, Pinamonti

Napoli torna alle basi

La difesa del titolo di Serie A del Napoli ha affrontato sfide significative recentemente a causa di tre pareggi consecutivi. Attualmente è terzo in classifica, sei punti dietro i leader Inter Milan. Nonostante questi ostacoli, ha mantenuto la porta inviolata nel pareggio senza reti con il Parma mercoledì.

La stagione attuale è stata particolarmente difficile per l'allenatore Antonio Conte riguardo alla disponibilità della squadra. Giocatori come Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Billy Gilmour e Romelu Lukaku sono ancora fuori gioco. Tuttavia, Juan Jesus è pronto a tornare contro il Sassuolo, dopo aver saltato l'ultima partita per squalifica. Inoltre, David Neres è tornato disponibile.

Anche i Neroverdi stanno attraversando un periodo difficile, essendo senza vittorie da sei partite e senza una vittoria in trasferta da novembre. È probabile che i visitatori siano anche privi del centrocampista Kristian Thorstvedt, complicando ulteriormente il loro compito. Il Napoli è favorito per vincere, dato che ha battuto il Sassuolo sei volte consecutive.

Scommessa 1: Napoli vincente senza subire gol a quota 2.00 su Goldbet

Gol in arrivo a Napoli

Il Napoli non ha segnato tanti gol quanto previsto in questa stagione e non è riuscito a segnare contro il Parma. Tuttavia, i Partenopei hanno segnato più di due gol in sette delle loro ultime 10 partite in tutte le competizioni. Nel frattempo, considerando che il Sassuolo ha mantenuto solo cinque clean sheet in questa stagione, la squadra di casa sarà ansiosa di segnare.

Antonio Conte resterà assente mentre sconta la seconda partita di una sospensione di due gare dopo un cartellino rosso contro l'Inter. Tuttavia, probabilmente rimarrà fiducioso nelle prospettive della sua squadra. Il Napoli ha segnato due o più gol contro questo avversario in ciascuna delle loro ultime otto partite. Cercheranno di mantenere questa tendenza mentre puntano a tornare alla vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona.

Scommessa 2: Napoli segna oltre 1.5 gol a quota 1.63 su William Hill

La ricerca di forma di Hojlund

Rasmus Hojlund ha goduto di una prima stagione produttiva di ritorno in Serie A, contribuendo con sei gol e due assist in 16 presenze in campionato. Ha anche giocato un ruolo chiave nella vittoria del Napoli in Supercoppa Italiana. Tuttavia, l'internazionale danese non è riuscito a segnare nelle sue ultime quattro partite consecutive, incluso il recente pareggio con il Parma.

Nonostante ciò, Hojlund è il favorito dei bookmaker per trovare la rete in questa partita. Con Lukaku assente, Hojlund guiderà quasi certamente l'attacco del Napoli e sfrutterà le vulnerabilità nella difesa del Sassuolo.

Hojlund e Neres sono stati un duo efficiente in questa stagione, assistendosi a vicenda in numerose occasioni, quindi il ritorno del brasiliano sarà ben accolto. Anche se Neres non dovesse iniziare la partita, la loro collaborazione potrebbe essere un fattore decisivo nel secondo tempo mentre Hojlund cerca di porre fine alla sua recente siccità di gol.