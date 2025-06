Quote capocannoniere Mondiale per Club: Chi sostenere per la Scarpa d'Oro

Nei prossimi giorni, grandi attaccanti in America potrebbero contendersi la Scarpa d'Oro, con alcuni nomi che spiccano tra i favoriti.

Esaminiamo i favoriti per il titolo di capocannoniere del torneo, con tre candidati evidenti e un outsider.

Mercato dei marcatori sicuri Lottomatica NetBet Goldbet Kylian Mbappe 4.50 5.50 4.50 Erling Haaland 4.50 6.50 4.50 Harry Kane 6.00 7.00 6.00 Serhou Guirassy 15.00 13.00 15.00

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse con registrazione SPID disponibili in Italia

La Scarpa d'Oro potrebbe essere conquistata nella fase a gironi?

Il Mondiale per Club di quest'anno è la più grande di sempre, con 32 squadre provenienti da sei continenti diversi. Con l'aumento dei gol nel calcio, potremmo assistere a una vera festa negli Stati Uniti questo mese. Come ci si aspetterebbe, nomi come Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane sono tra i favoriti per la Scarpa d'Oro, ma anche Serhou Guirassy potrebbe sorprendere.

Con tanti divari di livello nella fase a gironi, è possibile che il capocannoniere accumuli la maggior parte dei suoi gol prima degli scontri diretti. Esaminiamo le opzioni.

Kylian Mbappé

Come in Champions League, il Real Madrid ha vinto la Coppa del Mondo per Club più di qualsiasi altra squadra (5 volte). Dopo aver mancato i grandi trofei altrove nel 2024/25, saranno desiderosi di rifarsi negli Stati Uniti, con Mbappé a guidare la carica.

Non è stata la stagione d'esordio che il francese sperava a livello di club, ma ha brillato personalmente. Mbappé ha bisogno solo di sette gol per raggiungere i 50 in stagione con la maglia dei Los Blancos, e non sarebbe sorprendente se ci riuscisse.

Con Al-Hilal, Pachuca e RB Salisburgo nel loro girone, il Madrid è grande favorito, e Mbappé sarà al centro di ogni successo che avranno. Mbappé è sicuramente un giocatore su cui puntare come capocannoniere.

Erling Haaland

Anche in una stagione da dimenticare, Haaland è riuscito a superare i 30 gol per il Manchester City. Hanno anche concluso la stagione in modo forte e si avvicinano alla CWC con una buona forma. I suoi gol nell'ultima giornata di Premier League e durante gli impegni internazionali gli hanno fornito una solida base.

Il girone del City è leggermente più difficile di quello del Real, con Juventus, Wydad e Al-Ain inclusi, ma quasi certamente passeranno il turno. Haaland non sarà contento di una stagione senza trofei all'Etihad, quindi sarà desideroso di sistemare le cose a livello intercontinentale. Ha sicuramente la qualità per avere un grande impatto. Haaland ha certamente una possibilità per la Scarpa d'Oro.

Harry Kane

Kane continua a segnare per club e nazionale: è quello che fa. Ha segnato 38 gol per il Bayern Monaco in questa stagione, mettendo fine alla sua siccità di trofei. Ha anche segnato cinque gol nelle sue ultime cinque partite con l'Inghilterra. Tuttavia, i tedeschi hanno un girone difficile. La loro partita d'apertura contro l'Auckland City potrebbe essere una goleada, a cui Kane sicuramente parteciperà.

Successivamente, affronteranno Boca Juniors e Benfica, entrambi in grado di creare sorprese. Il Bayern dovrebbe vincere il girone, con il loro numero nove in primo piano, ma non c'è tanto potenziale per gol precoci come per i suoi rivali. Kane avrà sempre una possibilità per la Scarpa d'Oro, ma potrebbe non accumulare tanti gol nella fase a gironi quanto alcuni dei suoi avversari.

Serhou Guirassy

Questo è un po' un jolly, perché a differenza di Real, City e Bayern, non ci si aspetterebbe che il Borussia Dortmund vinca la CWC. Guirassy, tuttavia, è stato così clinico in questa stagione che potrebbero non averne bisogno. È stato il capocannoniere a pari merito nella UCL di questa stagione, ed è stato eliminato ai quarti di finale.

E considerando che, con avversari come Ulsan HD, Mamelodi Sundowns e Fluminense, potrebbero davvero dominare il Gruppo F. L'internazionale della Guinea ha segnato 34 gol in tutte le competizioni in questa stagione, dimostrandosi incredibilmente clinico. Dovrebbe divertirsi molto nella fase a gironi. Guirassy potrebbe essere un'opzione molto interessante.