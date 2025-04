Quote capocannoniere Champions League: Raphinha favorito prima delle semifinali

La corsa per la Scarpa d'Oro della Champions League si fa sempre più intensa: lo scenario a due turni prima della finale

La corsa per la Scarpa d'Oro si fa sempre più intensa. Con due chiari favoriti, chi è meglio sostenere come capocannoniere della Champions League?

Mercato Capocannoniere Champions League Lottomatica SNAI Goldbet Raphinha 1.90 1.90 1.90 Serhou Guirassy 2.50 2.50 2.50 Robert Lewandowski 5.00 3.25 5.00 Lautaro Martinez 25.0 20.0 25.0

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

La corsa per il titolo di capocannoniere entra nel vivo

Con 13 reti all'attivo, Serhou Guirassy è l'attuale leader nella corsa per la Scarpa d'Oro della Champions League. Nonostante abbia segnato una tripletta nei quarti di finale, la sua corsa si è comunque conclusa essendo stato il Borussia Dortmund eliminato dal Barcellona.

Subito dietro Guirassy ci sono Raphinha e Robert Lewandowski, che hanno segnato rispettivamente 12 e 11 gol. Inoltre, Raphinha ha segnato una volta e Lewandowski ha realizzato una doppietta nella gara d'andata dei quarti di finale contro il Dortmund.

Harry Kane era uno dei favoriti per finire come capocannoniere, avendo segnato 11 volte. Tuttavia, poiché il Bayern Monaco è stato eliminato dall'Inter nei quarti di finale, non può più aumentare il suo bottino.

Nel frattempo, un potenziale contendente per il titolo di capocannoniere della Champions League è Lautaro Martinez dell'Inter. L'attaccante argentino ha segnato finora otto gol e ha segnato in entrambe le gare dei quarti di finale contro il Bayern. Inoltre, ha una media impressionante di 1,11 gol per 90 minuti, una delle più alte della competizione.

Martinez è ancora cinque gol dietro il leader Guirassy, ma potrebbe segnare ulteriormente poiché l'Inter è ancora in gara con almeno due partite da giocare. Tuttavia, ha bisogno di segnare altri sei gol per superare l'attaccante del Dortmund, il che è altamente improbabile.

Chi sarà il capocannoniere della Champions League?

La maggior parte dei bookmaker vede Raphinha come il favorito per vincere la corsa alla Scarpa d'Oro, essendo solo un gol dietro l'attuale leader della classifica marcatori Guirassy. L'ala brasiliana ha almeno altre due partite, potenzialmente tre se il Barcellona batte l'Inter, mentre Guirassy non può più aumentare il suo bottino.

Raphinha ha una media di 1,06 gol per 90 minuti, quindi ci si aspetta qualche altro gol da lui. Il 28enne sta superando il suo 5,5 di xG (goal attesi) e sfruttando al massimo la sua media di 1,4 tiri in porta per 90 minuti. Le statistiche attuali del numero 11 del Barça suggeriscono che possiamo aspettarci qualche altro gol.

Lewandowski ora è fuori per un periodo non precisato, ed è possibile che possa saltare le semifinali, perdendo di conseguenza la possibilità di aumentare il suo bottino. Il Barça si affiderà a Raphinha per segnare, il che gli dà a lui molte opportunità di vincere la corsa alla scarpa d'oro della Champions League.

Tenendo conto di ciò, è molto probabile che l'ala brasiliana segni più di 13 gol e superi Guirassy: Raphinha ha molto tempo e potenzialmente tre partite per segnare più gol.