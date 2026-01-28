Pronostici Saint-Gilloise - Atalanta con Krstovic in grande spolvero

Contro il Saint-Gilloise, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per l'Atalanta e più di due reti - con quantomeno una di Nikola Krstovic.

Migliori pronostici di Saint-Gilloise - Atalanta

Di seguito qualche consiglio per le scommesse sulla partita dell'ultima giornata di Champions League tra Saint-Gilloise e Atalanta:

Over 2.5 a quota 1.65 su Goldbet

Giocatore o suo Sostituto Segna Krstovic Nikola a quota 2.22 su William Hill

Doppia chance X2 + Over 2.5 a quota 2.40 su Lottomatica

Al Lotto Park di Anderlecht, i nostri esperti si aspettano quantomeno un punto per l'Atalanta in una sfida con quantomeno tre gol - di cui almeno uno di Nikola Krstovic.

Quote Saint-Gilloise - Atalanta

Stando alle quote dei bookmaker, l'Atalanta parte favorita nella sfida contro il Saint-Gilloise, ma i nostri esperti hanno studiato alternative.

Come arrivano i belgi e gli orobici al match

L'Atalanta giunge in Belgio dopo il 4-0 contro il Parma di domenica. Un poker quello contro i ducali che ha riportato la "Dea" al successo dopo l'1-1 a Pisa e il 2-3 in rimonta contro l'Athletic Bilbao di mercoledì scorso. Inoltre, la squadra di Raffaele Palladino ha collezionato il quarto successo in cinque turni di Serie A.

In Champions gli orobici sono appaiati a 13 punti con il PSG sesto in classifica, il Newcastle United, il Chelsea, il Barcellona, lo Sporting, il Manchester City e l'Atletico Madrid. E il 2-3 contro l'Athletic Bilbao ha chiuso un filotto con quattro successi e lo 0-0 contro lo Slavia Praga. Al quale erano seguiti l'1-0 a Marsiglia, il 3-0 a Francoforte e il 9 dicembre il 2-1 contro il Chelsea.

Il Saint-Gilloise viaggia invece a sei punti racimolati in trasferta grazie al 3-1 di metà settembre contro il PSV e l'1-0 contro il Galatasaray. Fra i due successi gli "Apache" avevano incassato gli 0-4 contro Newcastle e Inter, oltreché l'1-3 in casa dell'Atletico Madrid. Poi, hanno subito il 2-3 contro l'Olympique Marsiglia e lo 0-2 in casa del Bayern.

Probabili formazioni di Saint-Gilloise - Atalanta

Saint-Gilloise: Scherpen, K. Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili, Zorgane, Van De Perre, O. Niang, Florucz, Ait El Hadj, Fuseini

Scherpen, K. Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili, Zorgane, Van De Perre, O. Niang, Florucz, Ait El Hadj, Fuseini Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Lookman, Krstovic

Saint-Gilloise - Atalanta: vedremo più di due reti?

Con il 2-3 contro l'Athletic Bilbao sono cinque le gare dell'Atalanta in questa Champions che hanno visto quantomeno tre marcature. Le due eccezioni, lo 0-0 contro lo Slavia Praga e l'1-0 a Marsiglia, erano arrivate dopo lo 0-4 contro il PSG e il 2-1 contro il Bruges. Poi, alla prima europea sotto la guida di Raffaele Palladino avevano espugnato Francoforte con un 3-0 - prima del 2-1 contro il Chelsea.

Inoltre, tranne che nell'1-0 sul campo del Galatasaray, il Saint-Gilloise ha concesso più di un gol in tutte le ultime sette giornate in Champions. In tutto ciò, gli "Apache" ne hanno subiti due esclusivamente contro il Bayern. Tre erano state quelle in casa dell'Atletico Madrid e contro l'Olympique Marsiglia, quattro contro Newcastle e Inter.

Per questi motivi, il segno Over 2.5 è realistico nella sfida fra Saint-Gilloise e Atalanta.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.65 su Goldbet

Krstovic timbrerà il cartellino anche in Belgio?

Fino a inizio gennaio, Nikola Krstovic aveva insaccato esclusivamente nel 3-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino del 21 settembre. Poi, il montenegrino si è sbloccato con la doppietta che ha deciso la gara nel 2-0 a Bologna.

Come contro i felsinei, l'ex Lecce era partito titolare anche contro il Torino rimanendo, però, a secco. Ma è tornato immediatamente al gol firmando il vantaggio a Pisa, seguiti dal 2-3 finale contro l'Athletic Bilbao e dal quarto contro il Parma. Che era stato preceduto dal 3-0 siglato da Giacomo Raspadori dopo un assist di Krstovic.

Tutto sommato, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna Krstovic Nikola è plausibile nella sfida al Lotto Park di Anderlecht.

Scommessa 2: Giocatore o suo Sostituto Segna Krstovic Nikola a quota 2.22 su William Hill

Contro il Saint-Gilloise lˈAtalanta raccoglierà almeno un punto?

Dunque, il Saint-Gilloise riceve l'Atalanta dopo aver perso cinque delle sue più recenti sei apparizioni europee. Dopo essersi illusi con il 3-1 a Eindhoven, la squadra di David Hubert aveva concesso complessivamente undici reti a Newcastle United, Inter e Atletico Madrid. Poi, all'1-0 sul campo del Galatasaray, sono seguiti il 2-3 contro l'Olympique Marsiglia e lo 0-2 in casa del Bayern Monaco.

La "Dea" in Champions è reduce dal 2-3 contro l'Athletic Bilbao capace di chiudere una striscia con quattro successi e lo 0-0 contro lo Slavia Praga. Che era arrivato dopo lo 0-4 a Parigi e il 2-1 contro il Bruges, e prima dell'1-0 a Marsiglia. Da fine novembre gli orobici avevano inanellato il 3-0 contro l'Eintracht Francoforte e il 2-1 contro il Chelsea.

Alla luce di questi rendimenti, la combo Doppia chance X2 + Over 2.5 è da tenere d'occhio nella gara fra Saint-Gilloise e Atalanta.