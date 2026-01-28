Il Chelsea garantirà un piazzamento tra le prime otto con tre punti, mentre il Napoli ha bisogno di una vittoria per entrare tra le prime 24 e raggiungere i playoff a eliminazione diretta della UCL.

Pronostici Napoli - Chelsea: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Napoli - Chelsea

Napoli (Rimborso in caso di pareggio) a quota 2.10 con Goldbet

Meno di 2.5 gol a quota 2.05 con William Hill

Scott McTominay marcatore in qualsiasi momento a quota 4.25 con Lottomatica

Quote Napoli - Chelsea

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Napoli 1-0 Chelsea

Pronostico marcatore: Napoli – McTominay

Il Napoli ha affrontato una difficile fase a gironi della UCL, con una media di soli 0,25 punti per partita fuori casa. Tuttavia, il rendimento in casa è stato impressionante, con una media di 2,33 punti per partita davanti ai propri tifosi. Inoltre, hanno subito solo un gol in casa, rispetto agli 11 subiti in trasferta.

Romelu Lukaku è vicino al rientro dall'infortunio per i Partenopei. Tuttavia, il belga esperto potrebbe non essere abbastanza in forma per affrontare i suoi ex datori di lavoro mercoledì sera. Nel frattempo, anche l'ex playmaker del Chelsea, Kevin De Bruyne, è infortunato, insieme a Gilmour e Politano.

Il Chelsea è ottavo nella fase a gironi della UCL grazie al loro perfetto record casalingo. Hanno vinto tutte e quattro le partite in casa. Tuttavia, il rendimento in trasferta è stato più problematico, con una media di soli 0,33 punti per partita, mettendo a rischio le loro speranze di qualificazione automatica agli ottavi di finale.

La forma attaccante dei Blues è stata visibilmente peggiore in trasferta. Hanno una media di 16,5 tiri per partita in casa, rispetto agli 11,67 tiri per partita in trasferta. La squadra di Liam Rosenior potrebbe fare a meno di Cole Palmer per la trasferta a Napoli, dopo aver deciso di non includerlo nella formazione titolare contro il Crystal Palace lo scorso fine settimana a causa di un problema alla coscia.

Probabili formazioni Napoli - Chelsea

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Lobotka, Gutiérrez, Spinazzola, McTominay, Elmas, Vergara, Højlund

Chelsea:Sánchez, Gusto, Hato, Badiashile, Fofana, James, Caicedo, Fernández, Neto, Garnacho, Delap

Conte per avere la meglio sul Chelsea

Il Chelsea è attualmente nell'ottavo e ultimo posto per garantire l'ingresso automatico negli ottavi di finale di questa stagione di UCL. Infatti, otto squadre hanno registrato 13 punti dopo sette partite. Tuttavia, solo tre di queste squadre eviteranno di qualificarsi per gli ottavi tramite i playoff.

I Blues di Liam Rosenior probabilmente avranno bisogno di tutti e tre i punti per mantenere il loro status tra le prime otto. Questo è particolarmente vero poiché squadre sotto di loro, come Barcellona e Man City, hanno partite molto abbordabili rispettivamente contro FC Copenhagen e Galatasaray.

Le ambizioni del Napoli non dovrebbero essere trascurate, però. I campioni in carica della Serie A attualmente si trovano un posto fuori dai primi 24, il che significa che perderebbero i playoff a eliminazione diretta. Anche un punto potrebbe bastare, ma gli uomini di Antonio Conte si sentiranno in grado di vincere in casa, dato che sono imbattuti in tre partite casalinghe di UCL. Inoltre, hanno una media di 2,40 punti per partita in casa in Serie A questa stagione.

Il Napoli sta anche sottoperformando rispetto al loro xG di 2,7 gol finora in questa fase a gironi. Ecco perché c'è valore nel sostenere i Partenopei a vincere con il rimborso della puntata in caso di pareggio.

Scommessa 1: Napoli (Rimborso in caso di pareggio) a quota 2.10 con Goldbet

Le statistiche suggeriscono un incontro con pochi gol

Il Napoli ha una media di solo un gol per partita nella fase a gironi della UCL finora in questa stagione. Tuttavia, non stanno concedendo molti gol. Hanno subito solo un gol nelle loro tre partite della fase a gironi al Diego Armando Maradona Stadium.

Lontano da Stamford Bridge, il Chelsea è stato molto meno prolifico in UCL questa stagione. Nonostante abbia segnato dieci gol in quattro partite a Stamford Bridge, ne ha segnati solo quattro in tre partite in trasferta.

Tenendo conto di tutto ciò, le quote disponibili nel mercato Meno di 2.5 gol sono piuttosto sorprendenti. I mercati delle scommesse suggeriscono che c'è solo un 51,28% di probabilità che questa partita veda due o meno gol. Tuttavia, questo dovrebbe essere molto più vicino al 60% o più, dato che le tre partite casalinghe del Napoli hanno prodotto solo cinque gol in totale.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 2.05 con William Hill

Grande valore su McTominay come talismano del Napoli

Il trasferimento di Scott McTominay da Manchester a Napoli è stato molto riuscito. Il nazionale scozzese è diventato un centrocampista goleador adorato dai tifosi partenopei.

Il 29enne ha segnato quattro gol in sette partite della fase a gironi della UCL finora questa stagione, con una percentuale di successo del 57,14%. Ha anche segnato quattro volte nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, quindi è in forma.

Tuttavia, i mercati delle scommesse indicano che ha solo un 23,09% di probabilità di trovare la rete contro il Chelsea. Dato che ha segnato l'unico gol del Napoli nella loro ultima partita di UCL contro il FC Copenhagen, questa percentuale dovrebbe sicuramente essere significativamente più alta. Infatti, sembra essere la scommessa di valore più ovvia del nostro trio di pronostici Napoli vs Chelsea.