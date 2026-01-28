Il nostro esperto di scommesse prevede che il Man City prevarrà in questa partita, assicurandosi un piazzamento tra le prime otto.

Pronostici Manchester City - Galatasaray: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Galatasaray

Handicap -1: Man City vincente con un handicap di -1 a quota 1.53 su Goldbet

Totale Man City: oltre 2.5 gol a quota 1.60 su William Hill

Assist giocatore 1+: Ilkay Gundogan a realizzare almeno un assist a quota 9.50 su Lottomatica

Quote Manchester City - Galatasaray

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 3-1 Galatasaray

Pronostico marcatore: Man City – Omar Marmoush, Erling Haaland x2; Galatasaray – Victor Osimhen

Il Manchester City affronta una sfida cruciale nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Gli uomini di Pep Guardiola hanno attraversato un periodo difficile la settimana scorsa, iniziando con una sconfitta per 2-0 nel derby di Manchester. Successivamente, il City ha viaggiato nel Circolo Polare Artico, dove ha subito una sconfitta per 3-1 contro il Bodo/Glimt, segnando la prima vittoria del club norvegese nella competizione.

Di conseguenza, i Cityzens attualmente occupano l'11° posto e rischiano di non qualificarsi automaticamente agli ottavi per il secondo anno consecutivo. La scorsa stagione, una situazione simile ha portato a un sorteggio difficile contro il Real Madrid, che li ha successivamente eliminati.

Gli uomini di Guardiola non possono permettersi ulteriori passi falsi in questa partita, poiché devono vincere per rimanere in corsa per un piazzamento tra le prime otto. Tuttavia, devono anche superare i cinque club sopra di loro, tutti con 13 punti.

Il massimo che il Galatasaray può aspettarsi è un piazzamento nei posti da testa di serie. A meno che non ottengano una vittoria mercoledì sera, la squadra turca probabilmente finirà tra il 17° e il 24° posto, a seconda degli altri risultati.

Cimbom ha fatto benissimo a livello nazionale, consolidando la sua leadership nella Super Lig durante il weekend. Tuttavia, ha faticato a replicare quel successo a livello europeo.

Probabili formazioni Manchester City - Galatasaray

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Alleyne, Aké, O’Reilly, Cherki, Reijnders, Silva, Doku, Haaland

Galatasaray: Çakır, Sallai, Sánchez, Bardakcı, Elmalı, Gündoğan, Torreira, Sané, Akgün, Yılmaz, Osimhen

Vittoria convincente richiesta

Il City è tornato alla vittoria dopo una settimana difficile con un 2-0 in casa contro il Wolves nel weekend. Non sono invincibili in casa, dato che il Bayer Leverkusen li ha battuti nella loro ultima partita di UCL all'Etihad Stadium. Tuttavia, non hanno mai subito sconfitte consecutive in casa in questa competizione.

Inoltre, sono imbattuti nelle ultime otto partite casalinghe, con sei vittorie e due pareggi. Dovrebbero essere in grado di estendere quel record mercoledì sera, soprattutto considerando la forma in trasferta degli ospiti in Champions League.

Gli uomini di Okan Buruk non hanno vinto nelle ultime tre partite di UCL. All'inizio della competizione, hanno subito una pesante sconfitta per 5-1 contro l'Eintracht Francoforte, una squadra che sta lottando in fondo alla classifica. Con una sola vittoria nelle ultime 12 trasferte europee, le probabilità favoriscono il City nel superare i loro avversari.

Scommessa 1: Handicap -1: Man City vincente con un handicap di -1 a quota 1.53 su Goldbet

Un assalto del City

Le capacità offensive del Manchester City rimangono una grande minaccia, con Erling Haaland a guidare l'attacco. Anche se è stato meno prolifico nelle ultime settimane, è ancora in grado di segnare in qualsiasi momento. Il City ha segnato 13 gol in sette partite, con una media di 1.85 gol a partita.

Tuttavia, i padroni di casa sono consapevoli che la differenza reti potrebbe essere il fattore decisivo per assicurarsi un piazzamento tra le prime otto. Per questo motivo, la squadra di Pep potrebbe attaccare senza sosta i loro avversari meno favoriti.

Il Galatasaray ha subito sei gol nelle sue tre partite in trasferta di UCL finora, equivalenti a una media di due gol a partita. I padroni di casa hanno segnato 2+ gol in sei delle ultime sette partite casalinghe di Champions League, quindi è probabile che lo facciano di nuovo questa volta.

Scommessa 2: Totale Man City: oltre 2.5 gol a quota 1.60 su William Hill

Ricchezza di talento creativo

Questa partita presenta diversi giocatori altamente creativi da entrambe le parti. Phil Foden, Rayan Cherki e Jeremy Doku giocheranno sicuramente un ruolo nella costruzione del gioco del City e nella creatività nell'ultimo terzo.

Tuttavia, un giocatore familiare potrebbe influenzare l'esito. Ilkay Gündoğan è pronto a tornare all'Etihad Stadium dopo due periodi di successo a Manchester. Si è preparato per questa sfida con due assist durante il weekend, il che suggerisce che sta entrando in forma.

Se Buruk lo include nella formazione titolare, Gündoğan sarà probabilmente una delle maggiori influenze del Galatasaray nella metà campo del City. Di conseguenza, è un candidato per registrare almeno un assist contro i suoi ex datori di lavoro.