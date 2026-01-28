Puntiamo sui Reds per la vittoria in questa partita. Tuttavia, non sarà facile contro i tenaci azeri.

Pronostici Liverpool - Qarabag: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Qarabag

Liverpool vince senza subire gol - no - a quota 1.90 su Sisal

GOAL (GG) a quota 2.09 su William Hill

Cody Gakpo marcatore in qualsiasi momento a quota 2.25 su NetBet

Quote Liverpool vs FK Qarabag

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2-1 Qarabag

Pronostico marcatore: Liverpool – Hugo Ekitike, Cody Gakpo; Qarabag – Camilo Duran

Il Liverpool torna in azione in Champions League dopo che la loro striscia di imbattibilità di 13 partite è stata interrotta dal Bournemouth nel weekend. Gli uomini di Arne Slot si trovano al sesto posto in Premier League, ma quarti nella fase a gironi della UCL. Con due vittorie nelle loro più recenti partite europee, ci si aspetta che prevalgano ad Anfield.

Anche se non sono in cima alla loro lega domestica, il Qarabag ha superato le aspettative sul continente questa stagione. Con tre vittorie in UCL su sette partite, sono ben posizionati per assicurarsi un posto nei play-off della fase a eliminazione diretta. Le recenti sconfitte contro Sabah e Kapaz hanno ostacolato la loro corsa al titolo. Tuttavia, battere l'Eintracht Francoforte in Europa è stata un'impresa impressionante.

Probabili formazioni Liverpool - Qarabag

Liverpool:Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Jones, Endo, Gakpo, Mac Allister, Ngumoha, Ekitike

Qarabag:Kochalski, Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev, Jankovic, Bicalho, Andrade, Montiel, Zoubir, Duran

Le fragilità del Liverpool messe alla prova

La stagione altalenante del Liverpool ha subito un'altra svolta nel weekend, essendo stati battuti dal Bournemouth. Il gol decisivo è arrivato nei tempi di recupero. I loro piani di mantenimento della Premier League sono ormai definitivamente sfumati. Tuttavia, hanno ancora speranze per la loro campagna di Champions League. Un pareggio contro il Qarabag potrebbe essere sufficiente per vederli raggiungere gli ottavi di finale.

I Reds hanno la loro parte di infortuni. Joe Gomez si è unito ad Alexander Isak, Conor Bradley e Giovanni Leoni nella lista degli assenti. Ibrahima Konate potrebbe tornare, mentre la disponibilità di Federico Chiesa è ancora incerta. Arne Slot dovrebbe ruotare la sua formazione rispetto al weekend, ma dovrebbero comunque essere troppo forti per i loro avversari.

Qurban Qurbanov è pronto per la sfida, tuttavia. Gli azeri hanno cambiato 11 giocatori in campionato prima del loro viaggio ad Anfield per garantire che la squadra fosse fresca. Gli Atlılar hanno segnato in sei delle loro sette partite di UCL finora. Crediamo che possano creare problemi ai Reds incostanti.

Scommessa 1: Liverpool vince senza subire gol - no - a quota 1.90 su Sisal

Gli ospiti potrebbero avere qualche gioia

L'unica squadra in competizione europea quest'anno a mantenere il Qarabag senza gol è stata il Napoli – a Napoli. I Cavalieri hanno battuto Benfica, FC Copenhagen e Francoforte. Sono riusciti anche a superare Chelsea, Ajax e Athletic Club lungo il percorso. Anche in sconfitta, gli uomini di Qurbanov si sono dimostrati una sfida difficile.

Nel frattempo, la squadra di Slot ha avuto problemi difensivi. Hanno mantenuto la porta inviolata solo in quattro delle ultime 10 partite. Vedere Barnsley, Burnley e Bournemouth segnare contro i Merseysiders darà speranza al Qarabag di ottenere un risultato. Camilo Duran ha segnato quattro gol in sette partite e sarà ansioso di aumentare il suo bottino in Inghilterra.

È difficile immaginare che gli ospiti possano uscire vittoriosi da questa sfida, ma possono sicuramente dare qualche colpo. Non sembra affatto una partita in cui i padroni di casa avranno tutto a loro favore.

Scommessa 2: GOAL (GG) a quota 2.09 su William Hill

Scommettere su Gakpo per i gol ad Anfield

Quando si cerca un marcatore nel Liverpool in questo momento, Hugo Ekitike è la scelta più ovvia. È il loro miglior marcatore nel 2025/26 e si sta dimostrando il miglior acquisto estivo. Tuttavia, la sua forma attuale lo rende meno attraente per le scommesse di valore.

Con il Qarabag in visita, ci stiamo orientando verso il compagno di attacco di Ekitike, Cody Gakpo. Il 26enne ha accumulato 11 gol e assist finora questa stagione. Ha anche trovato la rete due volte in UCL. Se parte titolare ad Anfield, è probabile che faccia un impatto.

L'olandese ha trovato la rete contro il Marsiglia la scorsa settimana, quindi i visitatori saranno cauti nei suoi confronti. Slot non manca di opzioni offensive, ma Gakpo è sicuramente una delle più potenti. Ci aspettiamo che crei molti problemi agli uomini di Baku.