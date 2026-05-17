Il nostro esperto di betting prevede che la Juventus di Luciano Spalletti estenderà la propria striscia di 10 risultati utili consecutivi in Serie A ospitando una Fiorentina in netta difficoltà.

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Quote Juventus vs Fiorentina

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Juventus 2-0 Fiorentina

Pronostico marcatore: Juventus – Dušan Vlahović, Kenan Yildiz

Imbattuti dall'inizio di marzo, i bianconeri sono a una sola vittoria dal sigillare la qualificazione automatica in Champions League. La squadra è tallonata da AC Milan, Roma e Como, mentre il Napoli siede appena due punti sopra con due giornate ancora da giocare. La Juve arriva a questo scontro dopo la vittoria esterna per 1-0 contro il Lecce, che ha segnato il quarto successo nelle ultime sei gare di campionato.

La Fiorentina è reduce da uno scialbo pareggio a reti bianche contro il Genoa. Il punto ottenuto in casa ha garantito la salvezza matematica dopo una stagione decisamente altalenante. I viola sono senza vittorie da quattro partite consecutive, nelle quali non sono riusciti a segnare in ben tre occasioni. Senza più obiettivi concreti se non l'orgoglio contro i rivali storici, la Fiorentina occupa attualmente la 15ª posizione con 38 punti.

All'Allianz Stadium la Juventus parte chiaramente favorita. La formazione di Spalletti è una delle migliori tra le mura amiche, avendo subito una sola sconfitta interna in tutto il campionato (il dato più basso del torneo). Ci si aspetta che i padroni di casa superino la Fiorentina in un match dal punteggio contenuto.

Probabili formazioni Juventus - Fiorentina

Juventus:Di Gregorio, Cambiaso, Bremer, Kelly, Kalulu, Conceicao, Yildiz, Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Vlahović.

Fiorentina:De Gea, Dodo, Ranieri, Pongracic, Gosens, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi, Solomon, Braschi.

Match dal punteggio basso a Torino

La Juventus ha superato il Lecce per 1-0 grazie alla rete più veloce di questa stagione di Serie A. Dušan Vlahović ha colpito dopo soli 15 secondi, ma quello è rimasto l'unico gol dell'incontro, con i bianconeri che hanno poi faticato a scardinare nuovamente la difesa salentina.

La "Vecchia Signora" non segna più di due gol in una singola partita dalla vittoria per 4-0 contro il Pisa dello scorso marzo. Ben otto delle ultime 10 sfide disputate dai bianconeri sono terminate con l'esito Under 2.5; complessivamente, su 36 giornate di campionato, sono stati 22 i match terminati con meno di tre reti totali.

Dall'altra parte, i viola hanno mostrato un rendimento offensivo piuttosto altalenante. Nonostante abbiano subito solo due sconfitte nelle ultime 10 partite, sono riusciti a trovare la via del gol in sei di queste occasioni.

Con un posto in Champions League ancora in palio, la qualità individuale e la superiorità tattica della Juve dovrebbero garantire almeno una marcatura, anche se tutto lascia presagire un incontro dal punteggio contenuto.

Scommessa 1: Under 2.5 gol totali a quota 2.30 su Lottomatica

De Gea a rischio, attacco viola spento

La Juventus vanta attualmente il terzo miglior attacco del campionato con 59 gol messi a segno, posizionandosi alle spalle soltanto di Como e Inter. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno vissuto una stagione altalenante, ma hanno dimostrato una notevole costanza nel trovare la via della rete.

I bianconeri sono andati a segno in nove delle ultime dieci partite disputate, con l'unica eccezione dello 0-0 contro il Milan. Nonostante una produzione offensiva leggermente al di sotto dei propri standard d'eccellenza, è raro che attaccanti di tale talento restino a secco per troppo tempo.

Al contrario, la Fiorentina sta attraversando una vera e propria crisi realizzativa, essendo rimasta a secco nelle ultime tre giornate di campionato. Gli ospiti hanno adottato un approccio estremamente prudente, probabilmente condizionati dai timori per la zona retrocessione che hanno caratterizzato i mesi precedenti.

Con la salvezza ormai in tasca, è difficile che i viola riescano a impensierire seriamente la retroguardia bianconera. La Fiorentina non è riuscita a segnare in cinque degli ultimi otto incroci di Serie A contro la Juventus, e il trend sembra destinato a confermarsi anche all'Allianz Stadium.

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Vlahović pronto a punire il suo passato

Ecco la traduzione del testo, curata con un linguaggio tecnico e naturale per il panorama calcistico italiano:

Dušan Vlahović non è riuscito a impressionare in questa stagione, che potrebbe essere la sua ultima a Torino. Il bomber serbo è stato lontano dai suoi standard migliori, dovendo fare i conti con un infortunio all'adduttore e problemi al polpaccio che ne hanno condizionato l'intero campionato.

Il suo bottino stagionale parla di soli cinque gol e un assist. Tuttavia, due di queste reti sono arrivate consecutivamente nelle sfide contro Hellas Verona e Lecce. Entrambe le marcature sono state decisive, ma il match-winner del Via del Mare è stato storico.

Vlahović ha segnato dopo soli 12 secondi: si tratta del gol più veloce nella storia della Juventus in Serie A da quando sono iniziate le rilevazioni statistiche nel 2004/05. Grazie a quella vittoria, i bianconeri hanno alimentato le speranze Champions, balzando momentaneamente al terzo posto.

Negli ultimi vent'anni di Serie A, solo Rafael Leão e Hirving Lozano sono riusciti a segnare più rapidamente. Questa prodezza dovrebbe aver rigenerato il morale del serbo proprio in vista del match contro la sua ex squadra.

Scommessa 3: Dušan Vlahović segna o fa assist anytime a quota 1.80 su Netbet

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