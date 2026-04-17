L'analisi tecnica prevede che l'Inter di Christian Chivu superi il Cagliari, impegnato nella lotta salvezza, avvicinandosi ulteriormente al 21° titolo nazionale.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter 3-1 Cagliari

Pronostico marcatore: Inter - Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Federico Dimarco; Cagliari - Sebastiano Esposito

L'Inter ha compiuto un passo decisivo verso il suo 21° Scudetto grazie a una rocambolesca vittoria in rimonta per 4-3 contro il Como di Cesc Fabregas. La capolista ha ribaltato lo svantaggio di 2-1 maturato a fine primo tempo con una prestazione eroica nella ripresa allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

La compagine guidata da Christian Chivu è ora reduce da quattro risultati utili consecutivi in Serie A, avendo segnato almeno quattro reti in ciascuna delle ultime due partite. Dopo i pareggi per 1-1 contro Atalanta e Fiorentina, i nerazzurri hanno travolto la Roma per 5-2 prima del successo in rimonta contro i lariani.

Il Cagliari occupa attualmente la sedicesima posizione in classifica con 33 punti, con un margine di sei lunghezze sulla zona retrocessione. Il morale del gruppo è alto dopo il fondamentale successo per 1-0 contro la Cremonese, diretta concorrente per la salvezza. Sebastiano Esposito è stato l'uomo partita, siglando il gol vittoria con un colpo di testa allo scoccare dell'ora di gioco.

Questa vittoria di misura ha interrotto una striscia negativa di otto partite senza successi per gli isolani. Tuttavia, la trasferta del Meazza rappresenta un ostacolo proibitivo: nel 2026, il Cagliari ha vinto solo una delle sette gare disputate lontano da casa (contro la Fiorentina a fine gennaio). Al momento, la squadra sarda non vince fuori casa da quattro turni.

L'Inter vanta nove punti di vantaggio sul Napoli capolista quando mancano sei giornate al termine. Una vittoria in questo turno, seguita da un successo contro il Torino nel prossimo weekend e un eventuale passo falso dei partenopei, potrebbe sancire la conquista matematica del titolo. I nerazzurri partono con i favori del pronostico per una vittoria casalinga senza troppi affanni.

Probabili formazioni Inter - Cagliari

Inter:Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Thuram, Esposito

Cagliari:Caprile, Rodiguez, Mina, Mazzitelli, Palestra, Folorunsho, Gaetano, Deiola, Obert, Borrelli, Esposito

L’attacco nerazzurro contro la fragile difesa isolana

L'Inter sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori dopo il passo falso nel derby. Dopo i segni "X" contro Atalanta e Fiorentina, la squadra ha messo a segno cinque reti contro la Roma e quattro contro il Como. Nove gol in due partite sono un biglietto da visita eccellente per la fase offensiva nerazzurra.

L'Inter ha segnato due o più gol contro il Cagliari in sette scontri diretti consecutivi in Serie A. Inoltre, i nerazzurri si sono imposti con almeno due gol di scarto in ciascuno degli ultimi tre precedenti.

Il Cagliari subisce mediamente 1,63 gol a partita in trasferta e non riesce a mantenere la porta inviolata lontano dalle mura amiche da ben 10 gare di campionato.

Gli ospiti arrivano però galvanizzati dal primo successo dopo nove turni, un risultato che potrebbe dare la spinta necessaria per trovare la via del gol anche a San Siro. Una cosa appare certa: la sfida del Meazza promette spettacolo e reti, vista la ritrovata verve realizzativa della squadra di Chivu.

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Il gol della bandiera per il Cagliari non basterà

L'Inter ha trovato il gol in ognuno degli ultimi 21 confronti di campionato contro il Cagliari. L'ultima volta che i nerazzurri sono rimasti a secco risale allo 0-2 subito nel vecchio Stadio Comunale Sant’Elia.

L'Inter è rimasta imbattuta in 34 delle ultime 39 sfide di Serie A contro i sardi, vincendo tutte le ultime 11. Considerando lo stato di forma attuale, i padroni di casa sono pronti a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti.

Dall'altro lato, un dato statistico interessante riguarda i gol subiti: in 11 delle 16 trasferte stagionali del Cagliari si è verificato il segno GG. La vittoria sulla Cremonese autorizza gli isolani a sperare di poter segnare almeno una rete a Milano.

Tuttavia, il bilancio esterno dei sardi resta deficitario, con solo cinque vittorie nelle ultime 33 trasferte di Serie A. Si prospetta una serata complicata per la squadra ospite: la vittoria dell'Inter appare probabile, ma la difesa nerazzurra potrebbe concedere qualcosa.

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Il maestro del centrocampo nerazzurro pronto a colpire

L'importanza di Hakan Calhanoglu nell'economia di gioco di Christian Chivu è fondamentale. Il talento turco è stato condizionato da alcuni infortuni in questa stagione ed è tornato solo recentemente tra i titolari.

Calhanoglu ha ripreso confidenza con il campo prima della sosta per le nazionali, giocando nel pareggio contro la Fiorentina, ed è stato protagonista con la Turchia nei playoff mondiali contro Romania e Kosovo lo scorso mese.

Il regista nerazzurro è tornato ai suoi livelli standard con uno splendido gol e un assist da calcio d'angolo nel 5-2 contro la Roma, bissando la prestazione contro il Como con un assist su punizione per Denzel Dumfries.

Nonostante le assenze forzate, Calhanoglu vanta 10 gol e 6 assist in 28 presenze stagionali tra tutte le competizioni. A caccia del suo secondo Scudetto in maglia nerazzurra, il turco è destinato a essere l'uomo chiave anche contro il Cagliari.