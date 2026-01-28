Il nostro esperto di scommesse prevede che il Frankfurt continui il suo periodo di forma negativa. Il Tottenham dovrebbe assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale con un piazzamento tra le prime otto.

Pronostici Eintracht Francoforte - Tottenham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Eintracht Francoforte - Tottenham

Goal (GG) a quota 1.60 su Goldbet

1x2 - Tottenham a quota 1.85 su William Hill

Totale Tottenham - oltre 2.5 gol a quota 3.15 su Lottomatica

Quote Eintracht Francoforte - Tottenham

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Eintracht Frankfurt 1-3 Tottenham

Pronostico marcatore: Eintracht Frankfurt – Ansgar Knauff; Tottenham – Dominic Solanke, Randal Kolo Muani, Cristian Romero

La campagna di Champions League dell'Eintracht Frankfurt sta giungendo al termine. Alla vigilia della Giornata 8, le Aquile sono al 33° posto in classifica. Non hanno alcuna possibilità di entrare tra le prime 24, indipendentemente dal risultato di mercoledì.

La squadra della Bundesliga ha faticato in questa stagione, il che li ha portati a separarsi recentemente dall'allenatore Dino Toppmöller. Di conseguenza, Dennis Schmidt ha preso il comando in modo ad interim, ma le sue due partite in carica si sono entrambe concluse con una sconfitta.

Il Tottenham, nel frattempo, sta vivendo una campagna europea simile a quella della scorsa stagione sotto la guida di Ange Postecoglou. Sono forti in Europa ma incostanti a livello nazionale. Sembra che Thomas Frank stia seguendo la stessa direzione, poiché gli Spurs si trovano tra le prime otto nella fase di campionato.

I Lilywhites sono sulla buona strada per assicurarsi un posto automatico negli ottavi di finale della Champions League. Tuttavia, hanno ancora bisogno di una vittoria per garantire quel posto. A livello nazionale, tuttavia, gli Spurs hanno affrontato delle sfide. Durante il fine settimana, i Lilywhites hanno strappato un punto a Burnley grazie al capitano Cristian Romero. Non è stata la prima volta in questa stagione che è venuto in loro soccorso.

Frank spera che la sua squadra possa portare avanti il loro slancio europeo ed evitare i playoff. Le recenti prestazioni di entrambe le squadre indicano che dovrebbero farlo con relativa facilità.

Probabili formazioni Eintracht Francoforte - Tottenham

Eintracht Francoforte: Santos, Collins, Koch, Theate, Kristensen, Chaibi, Skhiri, Brown, Doan, Uzun, Knauff

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Udogie, Gray, Simons, Odobert, Kolo Muani, Spence, Solanke

Gli Spurs mettono alla prova la difesa traballante del Frankfurt

Il principale punto debole della squadra di casa in questa stagione di UCL è stata la loro linea difensiva. Il Frankfurt ha subito 19 gol nelle loro sette partite, il peggior record della competizione insieme a Kairat Almaty e Ajax. La squadra tedesca ha mantenuto la porta inviolata in una sola partita su sette, ma non è ancora riuscita a farlo in casa.

Le tattiche offensive del Tottenham hanno dato i loro frutti, registrando 15 gol nelle loro sette partite. Tuttavia, gli Spurs hanno subito sette gol in questo periodo. Questo indica che sono suscettibili di concedere almeno un gol a partita.

La squadra di Schmidt ha visto entrambe le squadre segnare in ciascuna delle loro ultime sei partite in tutte le competizioni. Anche se incoraggiante in avanti, sarà preoccupato per la sua difesa. Gli Spurs hanno visto entrambe le squadre trovare la rete in cinque delle loro ultime sei partite.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.60 su Goldbet

Gli Spurs puntano a un'altra vittoria

Le Aquile sono state disastrose di recente. Non hanno vinto nessuna delle loro ultime sei partite in questa competizione e ne hanno perse cinque in quel periodo. Complessivamente, hanno vinto solo una delle loro ultime 11 partite competitive, un trend preoccupante per i tifosi di casa.

Il Frankfurt ha perso le ultime due partite nonostante fosse in posizione di vincere.

Queste statistiche saranno musica per le orecchie della squadra di North London. Anche gli Spurs non sono stati eccezionali ultimamente. Hanno vinto solo una delle loro ultime cinque partite. Quel periodo li ha visti anche subire una serie di tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni.

Tuttavia, la loro vittoria per 2-0 contro il Dortmund la scorsa settimana ha mostrato il loro potenziale sul palcoscenico continentale. I Lilywhites godono anche di un record positivo contro i padroni di casa. Gli Spurs hanno vinto questa stessa partita 1-0 in Europa League la scorsa stagione, sulla strada per il titolo.

Quella vittoria è una delle due per la squadra ospite, che rimane imbattuta in quattro confronti diretti.

Scommessa 2: 1x2 - Tottenham a quota 1.85 su William Hill

Spinti dalla differenza reti

I padroni di casa hanno giocato tre partite in casa nella UCL di questa stagione, e hanno subito nove gol in quel periodo. È una media di tre gol subiti per partita casalinga. Nel frattempo, il Tottenham ha una media di 2,14 gol segnati per partita in questa competizione.

Tuttavia, con il ritorno in campo di Dominic Solanke, gli Spurs hanno nuovamente un punto di riferimento in attacco. Potrebbero seriamente mettere in difficoltà il Frankfurt qui, considerando che la differenza reti potrebbe entrare in gioco entro la fine della serata.

Sono pronti a segnare più di due volte mercoledì sera, proprio come hanno fatto nel confronto diretto di Champions League nel 2022. Inoltre, i padroni di casa hanno subito esattamente tre gol in ciascuna delle loro ultime cinque partite. Di conseguenza, i visitatori potrebbero perforare la difesa di casa più di due volte.