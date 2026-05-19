Pronostici Bournemouth - Manchester City: il City mette pressione all'Arsenal

Il City ha vinto 16 dei 17 precedenti di Premier League contro i Cherries e ha perso solo due delle ultime trasferte stagionali nelle ultime 16 edizioni del campionato.

Migliori scommesse per Bournemouth - Manchester City

Parziale/Finale: Man City - Man City a quota 2.60 su Lottomatica

Antoine Semenyo marcatore tempo regolamentare a quota 2.75 su Goldbet

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Quote Bournemouth vs Manchester City

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bournemouth 1-2 Man City

Pronostico marcatore:Bournemouth - Kroupi; Man City - Semenyo, Haaland

I padroni di casa hanno bisogno del massimo dei voti per continuare a inseguire la qualificazione in Champions League. Se l'Aston Villa dovesse vincere l'Europa League, si libererebbe un ulteriore slot di qualificazione per la squadra che terminerà il campionato al sesto posto. Considerando la sconfitta nel finale del Brighton sul campo del Leeds, i Cherries possono blindare il pass per la Champions League proprio con una vittoria contro il Manchester City.

Il Bournemouth non sarà un avversario morbido per un City che ha un disperato bisogno di vincere per rimanere agganciato all'Arsenal. I Cherries hanno subito soltanto sette sconfitte nelle 36 partite di EPL disputate finora in questa stagione. Si tratta dello stesso numero di KO del Manchester United terzo in classifica, e appena due in più rispetto a City e Arsenal.

Sebbene il rendimento del Bournemouth sia stato finora eccellente, lo stato di forma del City è persino superiore, grazie a cinque vittorie conquistate nelle ultime sei sfide di EPL. Gli uomini di Pep Guardiola sanno perfettamente che un passo falso questa settimana significherebbe, con ogni probabilità, consegnare il titolo della Premier League nelle mani dell'Arsenal.

Fortunatamente per i Citizens, i precedenti contro il Bournemouth sono straordinari. La percentuale di vittorie contro i Cherries (94.1%) è infatti la più alta mai registrata nella storia della EPL tra due club. Inoltre, la squadra di Guardiola ha assaporato la sconfitta nell'ultima trasferta stagionale solo in due delle precedenti 16 stagioni, un dato statistico che fa ben sperare gli ospiti.

Probabili formazioni Bournemouth - Manchester City

Bournemouth:Petrovic, Truffert, Smith, Hill, Senesi, Adams, Scott, Tavernier, Rayan, Kroupi, Evanilson

Manchester City:Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Gonzalez, Silva, Semenyo, Doku, Cherki, Haaland

Il City cerca il vantaggio immediato per controllare il match

Il City ha sbloccato le marcature nell'80% degli ultimi dieci incroci con i Cherries. Inoltre, i Citizens si sono trovati in vantaggio all'intervallo nel 75% delle ultime otto sfide contro la formazione del Dorset. Gli uomini di Guardiola necessitano dei tre punti a qualunque costo in questo martedì di campionato.

La quota per il vantaggio al termine del primo tempo da conservare fino al triplice fischio offre una probabilità stimata del 38.46%. Si tratta chiaramente della giocata di maggior valore all'interno della nostra selezione di pronostici su Bournemouth - Man City.

Va ammesso che anche il Bournemouth è chiamato a dare il massimo per centrare il bottino pieno. Un pareggio lascerebbe infatti i Cherries a +3 sul Brighton ma con una differenza reti sfavorevole, esponendoli al rischio di un verdetto beffardo all'ultima giornata in caso di passo falso sul campo del Forest. Tuttavia, il tasso tecnico e le motivazioni del City sono nettamente superiori e dovrebbero fare la differenza.

Scommessa 1: Parziale/Finale: Man City - Man City a quota 2.60 su Lottomatica

Semenyo motivatissimo a segno contro la sua ex squadra

Antoine Semenyo farà di tutto per mettersi in mostra di fronte ai suoi ex tifosi. L'attaccante punta a dimostrare i netti progressi compiuti da quando veste la maglia del Manchester City, desideroso al contempo di dare un contributo fondamentale nella corsa al titolo della sua squadra.

La media realizzativa del nazionale ghanese con la maglia del City è attualmente del 40%. Tuttavia, i mercati delle scommesse stimano una probabilità implicita del 36.36% per un suo gol nella serata di martedì.

Ciò si traduce in un valore reale superiore al 3% su questa specifica selezione. Le forti motivazioni personali nate dal fattore ex spingono a credere che il calciatore possa superare la sua normale media realizzativa stagionale.

Scommessa 2: Antoine Semenyo marcatore tempo regolamentare a quota 2.75 su Goldbet

Valore sulla quota con tre o meno gol complessivi

I mercati legati alle scommesse lasciano presagire un match ricco di reti. Tuttavia, le dinamiche di campo non sempre assecondano queste tendenze, in particolar modo quando i punti in palio diventano cruciali per gli obiettivi di entrambe le fazioni. Basti pensare che solo tre dei nove precedenti di Premier League disputati al Vitality Stadium hanno fatto registrare quattro o più gol totali.

A questo si aggiunge che meno di un quarto (22%) delle trasferte stagionali del City ha visto quattro o più reti a referto. Nonostante ciò, la possibilità che la sfida si chiuda con un massimo di tre gol complessivi viene offerta a una probabilità stimata di appena il 58.82%.

Il City approccerà molto probabilmente l'incontro con una gestione tattica prudente. Gli ospiti vantano un'ottima tradizione nel sbloccare per primi il risultato in questo confronto, essendo passati in vantaggio per primi in otto degli ultimi dieci precedenti. Una volta avanti nel punteggio, la squadra di Guardiola tenderà a gestire i ritmi di gioco con la consueta maturità professionale.