Pronostici Borussia Dortmund - Inter: squadre a caccia degli ottavi

In Borussia Dortmund - Inter prevedono quantomeno tre reti in totale, siglate sia dai nerazzurri che dai tedeschi.

Migliori pronostici di Borussia Dortmund - Inter

Ecco alcuni spunti per le scommesse sulla gara dell'ultima giornata di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter:

Goal a quota 1.55 su Goldbet

Over 2.5 a quota 1.69 su William Hill

Over 2.5 + Goal a quota 1.85 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono al Signal Iduna Park un incontro senza porte inviolate e con almeno tre marcature.

Quote Borussia Dortmund - Inter

I bookmaker vedono l'Inter leggermente favorita sul campo del Borussia Dortmund, ma i nostri esperti sono prudenti e hanno studiato alternative.

Come arrivano i tedeschi e i nerazzurri al match

L'Inter disputa la sfida sul campo del Borussia Dortmund a cinque giorni dal 6-2 contro il Pisa di venerdì. Dopo un momentaneo 0-2 nel testacoda contro i toscani, gli uomini di Cristian Chivu hanno così collezionato il nono successo in dieci turni di Serie A. Nei quali hanno lasciato punti per strada esclusivamente nel 2-2 contro il Napoli.

In Champions invece i nerazzurri viaggiano a dodici punti e a una lunghezza di svantaggio da otto squadre - tra il PSG, il Newcastle e il Chelsea ottavo in classifica. Ma questi punti l'Inter li aveva raccolti nelle prime quattro giornate contro Ajax, Slavia Praga, Saint-Gilloise e Kairat Almaty. Al 2-1 contro i kazaki sono infatti seguiti - contro le prime tre big - l'1-2 contro l'Atletico, lo 0-1 contro il Liverpool e l'1-3 contro l'Arsenal.

Il Borussia Dortmund aveva esordito in questa Champions con il 4-4 in casa della Juventus. I tre punti la squadra di Niko Kovac li aveva invece trovati in casa contro l'Athletic Bilbao e il Villarreal, oltre che a Copenaghen. Ma nella finora ultima uscita al Signal Iduna Park non sono andati oltre il 2-2 contro il Bodo/Glimt, seguito dallo 0-2 della scorsa settimana in casa del Tottenham.

Probabili formazioni di Borussia Dortmund - Inter

Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson, Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens, Guirassy

Kobel, Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson, Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens, Guirassy Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram

Borussia Dortmund - Inter: segneranno entrambe le squadre?

Prima dello 0-2 sul campo del Tottenham Hotspur, cinque gare su sei del Borussia Dortmund in questa Champions avevano visto reti su entrambi i fronti. Il 4-0 contro il Villarreal penultimo a un punto era stato preceduto dal 4-4 contro la Juventus, dal 4-1 contro l'Athletic Bilbao, dal 4-2 a Copenaghen e dall'1-4 contro il Manchester City. Poi nell'ultimo impegno europeo casalingo era arrivato il 2-2 contro il Bodo/Glimt.

L'Inter invece aveva collezionato tre clean sheet nelle prime tre giornate, ma a partire dal 2-1 contro il Kairat Almaty ha sempre concesso gol. In tutto ciò, i nerazzurri non hanno timbrato il cartellino solo nello 0-1 contro il Liverpool. Che aveva subìto a cavallo fra l'1-2 in casa dell'Atletico Madrid e l'1-3 contro un Arsenal a punteggio pieno.

Dunque, il segno Goal è plausibile nella gara dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund.

Scommessa 1: Goal a quota 1.55 su Goldbet

Al Signal Iduna Park ci saranno almeno tre gol?

Dunque, nello 0-2 contro il Tottenham Hotspur per la prima volta in sette uscite del Borussia Dortmund in questa Champions si sono visti meno di tre gol. Anche perché solo nell'1-4 dell'altra trasferta inglese contro il Manchester City i gialloneri hanno siglato meno di due reti. E al Signal Iduna Park, prima del 2-2 contro il Bodo/Glimt, ne avevano firmate quattro sia contro l'Athletic Bilbao che contro il Villarreal.

E a eccezione dello 0-1 contro il Liverpool in tutte le ultime sei sfide dell'Inter in Champions ci sono state almeno tre marcature. Ma il 2-1 contro il Kairat Almaty era stato preceduto dal 3-0 contro lo Slavia Praga e dal 4-0 contro il Saint-Gilloise. Poi da fine novembre i nerazzurri hanno incassato anche l'1-2 contro l'Atletico Madrid e l'1-3 contro l'Arsenal.

Tutto sommato, il segno Over 2.5 è realistico nell'incontro al Signal Iduna Park.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 1.69 su William Hill

Insomma, vedremo più di due reti sia del Borussia Dortmund che dellˈInter?

Per l'Inter la fase a girone unico era iniziata in discesa con il 2-0 in casa dell'Ajax, il 3-0 contro lo Slavia Praga e il 4-0 sul campo del Saint-Gilloise. Ma poi dal 2-1 contro il Kairat Almaty - preceduto sempre a novembre dall'1-2 contro l'Atletico Madrid - il percorso in Champions aveva iniziato a incepparsi. E contro le inglesi i nerazzurri hanno subìto lo 0-1 contro il Liverpool e l'1-3 contro l'Arsenal che hanno allontanato il passaggio diretto agli ottavi.

Il Borussia Dortmund, invece, dopo il 4-4 allo Stadium contro la Juventus ha firmato altri poker contro l'Athletic Bilbao, a Copenaghen e contro il Villarreal. E solo in quest'ultima sfida contro il "Sottomarino giallo" fermo a un punto dal 2-2 contro la Juventus non ha concesso gol. Poi la squadra di Niko Kovac ha registrato il 2-2 contro il Bodo/Glimt e lo 0-2 al Tottenham Hotspur Stadium.

Considerando questi risultati, la combo Over 2.5 + Goal è da tenere d'occhio nella sfida fra Borussia Dortmund e Inter.