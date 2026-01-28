Il nostro esperto di scommesse prevede che Kylian Mbappé segnerà per primo in una partita che probabilmente rimarrà equilibrata fino al secondo tempo.

Pronostici Benfica - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Benfica - Real Madrid

Kylian Mbappé segna per primo a quota 3.55 su Goldbet

Meno di 3.5 gol a quota 1.60 su William Hill

Tempo con più gol - Secondo tempo a quota 1.90 su Lottomatica

Quote Benfica - Real Madrid

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Benfica 1-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Benfica – Vangelis Pavlidis; Real Madrid – Kylian Mbappé x2

Dopo aver vinto 6-1 contro il Monaco la scorsa settimana, il Real Madrid è in una posizione molto forte in Champions League. Attualmente è al terzo posto, con una differenza reti favorevole di +11. Un pareggio assicurerà quasi certamente un posto agli ottavi di finale, ma puntano a finire tra le prime quattro.

Le speranze del Benfica di avanzare al turno di play-off dipendono da una vittoria. Tuttavia, una sconfitta per 2-0 contro la Juventus la scorsa settimana significa che avranno bisogno anche di aiuti altrove.

Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie nei loro campionati nazionali durante il weekend. Il Real Madrid ha vinto una partita difficile 2-0 contro il Villarreal, mentre il Benfica ha trionfato 4-0 in casa contro l'Estrela da Amadora.

Probabili formazioni Benfica - Real Madrid

Benfica: Trubin, Dahl, Silva, Otamendi, Dedic, Aursnes, Barrenechea, Sudakov, Barreiro, Prestianni, Pavlidis

Real Madrid:Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Güler, Vinícius, Mbappé, Mastantuono

Mbappé a segno per primo ancora una volta per i Blancos

È stato un inizio movimentato per il 2026 al Santiago Bernabéu. Xabi Alonso è stato esonerato all'inizio del mese e il regno di Álvaro Arbeloa è iniziato in modo deludente con una sorprendente sconfitta in coppa. Tuttavia, i risultati recenti sono migliorati e il cambiamento ha avuto poco impatto sulla capacità di Kylian Mbappé di segnare gol.

Il francese ha segnato per primo in tutte e tre le sue apparizioni finora sotto Arbeloa. Una doppietta nel weekend ha portato il suo bottino stagionale a 21 gol in 20 presenze nella Liga. Sembra certo di vincere di nuovo il Pichichi in Spagna.

Mbappé potrebbe anche potenzialmente infrangere ogni tipo di record in Champions League. Ha già segnato 11 gol nella competizione e ha realizzato una doppietta contro il Monaco martedì scorso. Il 27enne ha una media di un gol ogni 48 minuti in Europa quest'anno.

Dato ciò, Mbappé è il candidato ideale per segnare per primo in questa partita. Anche a quote basse, offre valore per sbloccare il risultato.

Scommessa 1: Kylian Mbappé segna per primo a quota 3.55 su Goldbet

Scontro a punteggio alto improbabile mentre Mourinho affronta il suo ex club

La riunione di José Mourinho con il Real Madrid aggiunge un'altra trama a questa partita. Il 63enne non ha affrontato i Blancos dal 2017 nella Supercoppa UEFA con il Man Utd.

Sebbene il Benfica abbia bisogno di vincere, è difficile vedere Mourinho adottare un approccio totalmente offensivo. Mirerà a far sì che la sua squadra prenda piede nella partita e si dia una possibilità di segnare un gol decisivo.

La priorità iniziale del Real Madrid sarà evitare la sconfitta. Perdere la partita potrebbe facilmente farli uscire dalla congestionata top otto e nei play-off.

Abbiamo visto un approccio leggermente più pragmatico da parte di Arbeloa nel weekend in una difficile trasferta. Franco Mastantuono è stato preferito a Rodrygo sulla fascia destra, mentre la squadra ha coperto più terreno in difesa e ha limitato il Villarreal a soli 0.57 xG.

Sebbene l'azione di mercoledì in UCL sembri destinata a offrire diverse partite ad alto punteggio, questa potrebbe non essere una di quelle. Incluse le qualificazioni, solo una delle 11 partite europee del Benfica quest'anno ha prodotto più di tre gol. Dato ciò, puntare su meno di 3.5 gol sembra allettante, con una probabilità implicita del 60.6%.

Scommessa 2: Meno di 3.5 gol a quota 1.60 su William Hill

La partita si apre dopo l'intervallo

Le permutazioni in gioco suggeriscono che il Benfica dovrà prendere rischi a un certo punto. Tuttavia, entrambi gli allenatori potrebbero adottare un approccio cauto durante la prima ora. Dovrebbe diventare più chiaro quale risultato ciascuna squadra richiede man mano che la notte avanza.

Queste dinamiche suggeriscono che il secondo tempo sarà più aperto. Il Benfica potrebbe finire per dover vincere con più di un gol di scarto. Ciò aprirebbe davvero il confronto e potrebbe lasciare a Mbappé e Vinícius Júnior molto spazio da sfruttare.

Le quattro partite del Real Madrid finora sotto Arbeloa hanno tutte prodotto più gol nel secondo tempo rispetto al primo. Le loro partite sotto l'ex terzino hanno avuto una media esatta di tre gol dopo l'intervallo. Due di questi incontri erano in parità 0-0 all'intervallo.

Dato queste tendenze, puntare sul secondo tempo per produrre il maggior numero di gol sembra promettente.