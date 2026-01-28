Il nostro esperto di scommesse prevede un inizio aperto per questa partita, con Alexander Sorloth in forma tra i marcatori per i padroni di casa.

Pronostici Atlético Madrid - Bodo/Glimt: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Atlético Madrid - Bodo/Glimt

Atlético Madrid a segnare oltre 2,5 gol a quota 1.65 su Lottomatica

1° tempo - Atlético Madrid a vincere a quota 1.60 su Goldbet

1° tempo - Entrambe le squadre a segnare a quota 3.30 su William Hill

Quote Atlético Madrid - Bodo/Glimt

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atlético Madrid 3-1 Bodo/Glimt

Pronostico marcatore: Atlético Madrid – Alexander Sorloth x2, Thiago Almada; Bodo/Glimt: Jens Petter Hauge

L'Atlético Madrid si presenta a questa partita fuori dai primi otto per differenza reti. Un pareggio 1-1 in trasferta contro il Galatasaray la scorsa settimana ha lasciato la squadra di Diego Simeone con molto lavoro da fare. Tuttavia, trarranno fiducia dalla vittoria dominante per 3-0 contro il Mallorca in La Liga domenica.

Gli spagnoli non possono permettersi di sottovalutare il Bodo/Glimt. Il Manchester City ha imparato la lezione la scorsa settimana, cadendo 3-1 in Norvegia.

Quel risultato ha mantenuto il Bodo/Glimt in corsa per un posto nei play-off. Tuttavia, con solo tre punti raccolti nelle loro precedenti sei partite di UCL, le probabilità sono ancora contro di loro.

Probabili formazioni Atlético Madrid - Bodo/Glimt

Atlético Madrid:Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Almada, Barrios, Koke, Simeone, Sorloth, Álvarez

Bodo/Glimt:Haikin, Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold, Hauge, Fet, Berg, Evjen, Hogh, Blomberg

Atleti in cerca di gol per risalire tra i primi otto

L'Atlético Madrid di Simeone si è costruito una reputazione di calcio difensivo in Europa negli anni 2010, ma il loro stile è evoluto. Hanno una media di 2,29 gol a partita in Champions League finora in questa stagione. È un rendimento impressionante, dato che hanno già viaggiato sia a Liverpool che ad Arsenal.

Anche l'Inter ha visitato l'Estadio Metropolitano, dove Los Rojiblancos vantano un record del 100% in Europa in questa stagione. Hanno segnato un gol ogni 27 minuti quando giocano davanti ai propri tifosi in questa competizione.

Sono anche 13 le vittorie casalinghe consecutive per l'Atlético in generale. Hanno segnato almeno due volte in tutte tranne due di queste vittorie. Uno scenario in cui l'Atleti deve inseguire i gol dovrebbe adattarsi perfettamente a loro.

Il Bodo/Glimt ha concesso 18,4 xG finora nella fase a gironi. È il quinto peggior record, e faticheranno a resistere a lungo nella capitale spagnola. Puntare sui padroni di casa per segnare oltre 2,5 gol sembra una scommessa solida.

Scommessa 1: Atlético Madrid a segnare oltre 2,5 gol a quota 1.65 su Lottomatica

I padroni di casa pronti a partire forte

Un trend costante nelle partite dell'Atleti in questa stagione è stata la loro tendenza a partire bene. Hanno segnato il primo gol in 20 delle loro 21 partite in La Liga.

Anche la squadra di Simeone ha avuto prestazioni migliori nelle fasi iniziali delle loro partite europee. La differenza reti dell'Atleti nel primo tempo in Champions League in questa stagione è +4, rispetto a -1 dopo l'intervallo.

Per avere qualche possibilità di avanzare, il Bodo/Glimt deve vincere questa partita. Questo dovrebbe anche aiutare ad aprire il gioco e offrire spazio a giocatori come Alexander Sorloth in forma. L'attaccante norvegese ha segnato in quattro delle sue ultime cinque apparizioni, inclusi molti gol iniziali.

Dato ciò, puntare sull'Atlético Madrid nel mercato del primo tempo offre valore, con una probabilità implicita del 60,2%.

Scommessa 2: 1° tempo - Atlético Madrid a vincere a quota 1.60 su Goldbet

Bodo/Glimt pronto a mettere alla prova l'Atlético in un primo tempo aperto

Durante la loro campagna di successo in Europa League 2024/25, il Bodo/Glimt ha spesso sorpreso i club più grandi. Il loro stile offensivo ha guadagnato loro molti ammiratori. Hanno trovato la Champions League più impegnativa, ma la prestazione della scorsa settimana contro il Man City è stata eccezionale.

La squadra di Kjetil Knutsen ha creato 0.9 xG e tre grandi occasioni nel primo tempo di quella partita. Hanno segnato almeno due volte in tutte le loro ultime tre partite di Champions League. Questo include una difficile trasferta contro il Borussia Dortmund, dove hanno ottenuto un ottimo pareggio 2-2.

Con Knutsen alla guida, è improbabile che il Bodo/Glimt si sieda in difesa. Andranno a caccia della vittoria di cui hanno bisogno e cercheranno di creare occasioni fin dal primo fischio.

Dato il bisogno dell'Atleti di vincere con il maggior numero di gol possibile, un inizio aperto sembra probabile. Puntare su entrambe le squadre a segnare nel primo tempo potrebbe essere la mossa intelligente.