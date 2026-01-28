Con la vittoria che garantisce un posto agli ottavi, ci aspettiamo che i padroni di casa parigini prevalgano sui Magpies.

Pronostici PSG - Newcastle: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per PSG - Newcastle

PSG vincente a quota 1.59 su William Hill

Secondo tempo con il maggior numero di gol a quota 2.00 su NetBet

Ousmane Dembélé marcatore o assist a quota 1.50 su Sisal

Quote PSG - Newcastle

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-1 Newcastle

Pronostico marcatore: PSG – Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Newcastle: Harvey Barnes

Il Paris Saint-Germain ha riconquistato il primo posto in Ligue 1 nel weekend battendo l'Auxerre, mentre il RC Lens è inciampato a Marsiglia. I campioni in carica di Luis Enrique sono stati incostanti ultimamente. Hanno perso sia in Coupe de France che in Champions League, ma restano forti. I Parigini sono stati sconfitti solo cinque volte in tutte le competizioni questa stagione e si sentono fiduciosi in casa.

Il Newcastle United ha subito una sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Aston Villa domenica, ostacolando ulteriormente le loro speranze in Premier League. È stato un risultato che li ha lasciati al nono posto e con una sola vittoria nei 90 minuti nelle ultime cinque partite. Di conseguenza, la squadra di Eddie Howe si dirige al Parc des Princes in forma incostante.

Probabili formazioni PSG - Newcastle

PSG:Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Mayulu, Vitinha, Mbaye, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Newcastle:Pope, Trippier, Burn, Botman, Hall, Miley, Tonali, Joelinton, Barnes, Wissa, Gordon

Sfruttare il vantaggio casalingo del PSG

Il Paris Saint-Germain non è stato al completo per un po', con infortuni e la Coppa d'Africa che hanno reso indisponibili giocatori chiave. Tuttavia, la loro rosa appare più forte all'inizio del 2026. Il Newcastle United ha molte ragioni per essere preoccupato mentre si dirige verso la capitale francese questa settimana.

Achraf Hakimi e Nuno Mendes potrebbero tornare in azione dopo aver saltato la vittoria contro l'Auxerre, mentre anche Joao Neves potrebbe rientrare. Tutti e tre sono giocatori cruciali per Luis Enrique e migliorerebbero notevolmente le possibilità dei padroni di casa. Nel frattempo, il Newcastle ha Jacob Murphy e Tino Livramento fuori per infortunio, e Fabian Schär e Bruno Guimarães sono in dubbio.

Di conseguenza, il PSG si trova in una posizione di grande vantaggio, quindi non sorprende vederli come favoriti per questa sfida. Detto questo, i Magpies sono stati forti in Europa questa stagione, avendo segnato in ogni partita. Quindi, è probabile che questo scontro presenti azioni da entrambe le parti.

Scommessa 1: PSG vincente a quota 1.59 su William Hill

Una statistica notevole del Newcastle

Il Newcastle ha teso a faticare nel secondo tempo delle partite questa stagione. Hanno subito 25 gol dopo l'intervallo in campionato e UCL, rispetto ai soli 10 nella prima frazione. Hanno segnato di più, ma solo leggermente.

Anche i Parigini sono inclini a un secondo tempo movimentato, avendo segnato otto gol in più in Ligue 1 e quattro in Europa. Pertanto, c'è una buona ragione per aspettarsi dei fuochi d'artificio dopo l'intervallo.

Entrambe le squadre sono capaci di segnare, ma è improbabile che non ci sia più forza nell'arsenale di Enrique. I padroni di casa hanno così tanti giocatori che gli uomini di Howe potrebbero avere difficoltà ad affrontare.

Scommessa 2: Secondo tempo con il maggior numero di gol a quota 2.00 su NetBet

Pericolo Dembélé

Questa stagione potrebbe essere stata frustrante su diversi fronti per Ousmane Dembélé, ma sta ritrovando la sua forma migliore. A livello nazionale, ha registrato cinque gol e assist nelle sue ultime quattro partite di Ligue 1, e due in quattro in UCL. Il francese dovrebbe causare molti problemi alla difesa del Newcastle.

I Magpies hanno mantenuto la porta inviolata nella loro ultima uscita in UCL, contro il PSV, ma les Rouge-et-Bleu sono avversari più formidabili. Durante la stagione 2025/26, ogni squadra d'élite incontrata dal Newcastle è riuscita a segnare contro di loro. Questa vulnerabilità difensiva è probabile che dia al PSG e a Ousmane Dembélé molta fiducia in vista di questo incontro.