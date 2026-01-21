Pronostici Slavia Praga - Barcellona: Lewandowski per sigillare la vittoria in trasferta

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che i visitatori rafforzino le loro ambizioni nei primi otto con una vittoria agevole, con Robert Lewandowski a segno.

Pronostici Slavia Praga - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Slavia Praga - Barcellona

Robert Lewandowski segna in qualsiasi momento a quota 1.70 su Lottomatica

Barcellona segna oltre 2.5 gol a quota 1.85 su Goldbet

Barcellona vince senza subire gol a quota 2.62 su Netbet

Quote Slavia Praga vs Barcellona

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Slavia Praga 0-3 Barcellona

Pronostico marcatore: Barcellona – Robert Lewandowski x2, Marcus Rashford

Lo Slavia Praga è probabilmente in leggero svantaggio, poiché non è ancora tornato dalla pausa invernale. La loro ultima partita di Champions League si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro il Tottenham all'inizio di dicembre, e hanno giocato solo una partita competitiva da allora.

Al contrario, questa sarà già la sesta partita del Barcellona nel 2026. Avevano un record perfetto in questo anno solare prima di inciampare in una sorprendente sconfitta per 2-1 contro la Real Sociedad domenica. La squadra di Hansi Flick sarà ansiosa di riprendersi in questa partita, dato che attualmente si trova fuori dai primi otto in questa competizione.

Probabili formazioni Slavia Praga - Barcellona

Slavia Praga:Stanek, Mbodji, Chaloupek, Zima, Moses, Dorley, Sadilek, Sanyang, Provod, Doudera, Chory

Barcellona:J. Garcia, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Raphinha, Lewandowski

Lewandowski pronto a colpire a Praga

I giocatori competono per il ruolo di attaccante titolare nella formazione di Flick. Ferran Torres ha giocato il maggior numero di minuti in attacco per il Barcellona in questa stagione. Tuttavia, Lewandowski è partito titolare e ha segnato contro il Real Madrid nella recente finale di Supercoppa di Spagna.

Con Ferran infortunato, Lewandowski potrebbe avere una rara opportunità di giocare l'intera partita a Praga. Sebbene non abbia ancora segnato in questa stagione di Champions League, il 37enne è ancora in forma formidabile. I suoi nove gol in campionato di questa stagione sono arrivati a una media di uno ogni 80 minuti.

Il veterano attaccante è andato a segno anche con una conclusione davvero intelligente nella partita d'apertura del 2026 del Barcellona contro l'Espanyol. Sembra in grado di segnare contro una difesa dello Slavia Praga che non ha giocato di recente.

Scommessa 1: Robert Lewandowski segna in qualsiasi momento a quota 1.70 su Lottomatica

Barca per migliorare la differenza reti

I visitatori sono stati penalizzati dalla sospensione di Lamine Yamal, ma hanno vinto 5-0 contro l'Athletic Club senza il giovane solo due settimane fa. Raphinha ha brillato in quella partita e si prevede che sia in forma sufficiente per tornare a Praga.

Mentre la differenza reti potrebbe rivelarsi decisiva per determinare chi entra nei primi otto, il Barcellona punterà idealmente a una vittoria decisiva. Ciò suggerisce che non smetteranno di attaccare, anche se otterranno un vantaggio chiaro. Hanno registrato una media di 2.33 gol a partita in Europa finora in questa stagione.

La difesa dello Slavia Praga è apparsa vulnerabile durante la fase a gironi. Inter, Arsenal e Tottenham hanno già segnato tre volte contro di loro. Hanno concesso un totale di 15.1 xG, che è il quarto peggior record in Champions League.

Scommessa 2: Barcellona segna oltre 2.5 gol a quota 1.85 su Goldbet

La difesa di Flick pronta a resistere

Mentre la loro campagna è iniziata con un pareggio per 2-2 in trasferta contro il Bodo/Glimt, lo Slavia Praga ha avuto difficoltà in attacco da allora. Non sono riusciti a segnare in nessuna delle cinque partite successive. I campioni cechi in carica hanno creato 0.8 xG o meno in tutte quelle partite.

Ciò suggerisce una serata facile per i semifinalisti della scorsa stagione, se sono anche solo vicini al loro meglio. Sebbene la difesa del Barcellona sia sembrata traballante a volte, è leggermente migliorata dall'ultima volta che hanno giocato in Europa.

Dopo aver battuto l'Eintracht Frankfurt 2-1, i catalani hanno mantenuto sei reti inviolate in otto partite competitive. Il portiere Joan Garcia ha effettuato alcune parate eccellenti durante quel periodo. Tuttavia, hanno apportato lievi modifiche alla loro linea difensiva.

Data la debolezza dell'attacco dello Slavia, puntare sul Barcellona per vincere senza subire gol è di valore.