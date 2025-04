Roma vs Hellas Verona

Gli esperti vedono la Roma favorita nel match del 19 aprile contro il Verona, prevedendo al massimo tre gol e un clean sheet.​

Quote Roma-Verona

La Roma ospita il Verona con l’obiettivo di festeggiare l’ottava vittoria in dieci turni. Anche perché il Verona, nelle ultime quattro uscite contro squadre della bassa classifica, hanno sconfitto solo l’Udinese. I principali bookmaker danno nettamente favoriti i giallorossi: i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi per i pronostici.

Pronostici Roma-Verona: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Roma-Verona

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 33° turno di Serie A tra Roma e Verona. Ecco alcune quote:

I nostri esperti vedono i giallorossi favoriti e si aspettano un massimo di tre reti siglate dalla Roma.

Come arrivano i giallorossi e gli scaligeri al match

La Roma riceve il Verona dopo due 1-1 raccolti nella finora ultima gara casalinga contro la Juventus e domenica nel Derby contro la Lazio. Prima degli scontri diretti contro la quarta e la sesta, gli uomini di Claudio Ranieri avevano inanellato sette successi contro altrettante squadre della seconda metà in classifica.

In queste gare, i Giallorossi avevano concesso una rete esclusivamente nell’1-2 contro il Como del 2 marzo. Dopo la sfida contro i lariani, la Roma aveva vinto tre volte 1-0: a Empoli, contro il Cagliari e al ritorno dalla sosta a Lecce. La, finora ultima, sconfitta dei capitolini risale a metà dicembre, con uno 0-2 subìto proprio a Como.

Il Verona è imbattuto da quattro turni, ma ha vinto solo in una delle ultime sei uscite. L’1-0 festeggiato a Udine il 15 marzo aveva interrotto una striscia negativa cominciata con lo 0-2 allo Stadium contro la Juventus e l’1-2 contro il Bologna. Poi, la formazione di Paolo Zanetti ha ottenuto due 0-0 al Bentegodi contro il Parma e domenica contro il Genoa, con in mezzo un 1-1 sul campo del Torino, decimo in classifica.

Probabili formazioni di Roma-Verona

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino, Soulè; Pellegrini, Dovbyk

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino, Soulè; Pellegrini, Dovbyk Verona: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bernede, Bradaric; Sarr, Mosquera

Roma-Verona: giallorossi favoriti ma non si aspetta una goleada

Dieci delle ultime undici partite della Roma in Serie A hanno registrato al massimo tre reti. Prima dell’eccezione, il 4-0 contro il Monza fanalino di coda, c'erano stati il 2-1 a Udine, l’1-1 contro il Napoli e due 1-0 a Venezia e a Parma.

Poi, gli uomini di Ranieri avevano inanellato il 2-1 contro il Como e altri tre 1-0: a Empoli, contro il Cagliari e a Lecce. Dopo il successo al Via del Mare contro i salentini, il settimo consecutivo, la corsa della Roma si era fermata con l’1-1 contro la Juventus.

La sfida contro i bianconeri, in ripresa dopo l’arrivo di Igor Tudor, non può essere presa come riferimento per la gara contro il Verona – lo stesso vale per l’1-1 nel Derby contro la Lazio di domenica.

Anche perché gli scaligeri sono imbattuti da quattro uscite, ma in questa fase hanno affrontato esclusivamente squadre della seconda metà della classifica. Dopo l’1-0 a Udine contro l’undicesima in classifica, hanno ottenuto tre pareggi contro il Parma (0-0), il Torino (1-1) e il Genoa (0-0). Marzo si era aperto con le sconfitte sul campo della Juventus (0-2) e contro il Bologna (1-2).

In virtù di questi risultati, il segno 1 + Under 3.5 appare uno scenario possibile in questa gara fra Roma e Verona

Giallorossi in controllo, ma senza spettacolo

Dopo l’1-1 contro il Napoli, secondo in classifica, del 2 febbraio, la Roma aveva inanellato sette vittorie consecutive contro squadre della bassa classifica. Con l’eccezione del 4-0 contro il Monza del 24 febbraio, in questi successi dei Giallorossi si erano viste al massimo tre reti. Inoltre, gli uomini di Ranieri avevano concesso in queste uscite un gol solo nel 2-1 contro il Como d’inizio marzo.

Poi, la squadra di Ranieri aveva inizialmente raccolto tre vittorie per 1-0: a Empoli, contro il Cagliari e il 29 marzo sul campo di Lecce. Dopo la trasferta nel Salento, la Roma ha registrato due 1-1 negli scontri diretti contro la Juventus e domenica contro la Lazio.

Inoltre, il Verona ha perso le sue finora ultime partite contro formazioni del primo terzo della classifica. Dopo lo 0-2 allo Stadium contro la Juventus e l’1-2 contro il Bologna, la squadra di Paolo Zanetti si era imposta per 1-0 a Udine. Sono seguiti finora due 0-0 al Bentegodi contro il Parma e sabato contro il Genoa, intramezzati da un 1-1 in casa del Torino, decimo in graduatoria.

Considerando il rendimento delle due squadre, il segno 1 + Under 3.5 + No Goal è uno scenario che potrebbe concretizzarsi.

Roma, difesa di ferro: Verona verso un altro match a secco?

Prima degli 1-1 contro la Juventus e contro la Lazio, la Roma aveva inanellato sette vittorie e collezionato sei clean sheet. Prima della rete subita nel 2-1 contro il Como, erano arrivati due 1-0 a Venezia e a Parma, oltre al 4-0 contro il Monza. Poi, i Giallorossi avevano infilato gli 1-0 a Empoli, contro il Cagliari e a Lecce.

Inoltre, il Verona, per esempio, ha segnato complessivamente tre volte nelle più recenti sei uscite. Dopo lo 0-2 allo Stadium contro la Juventus, gli uomini di Paolo Zanetti avevano registrato l’1-2 contro il Bologna e l’1-0 a Udine. Poi i gialloblu non sono andati oltre gli 0-0 contro il Parma e il Genoa, con in mezzo l’1-1 di Torino.

Guardando al rendimento recente delle due squadre, la combo 1 + No Goal sembra uno scenario possibile.

